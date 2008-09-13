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Yaşam

Dört kardeş devlete sığındı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan ve babalarının şiddet uyguladığı dört kız kardeş, sosyal hizmetlere sığındı.

13 Eylül 2008 03:00

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan ve babalarının şiddet uyguladığını öne süren 4 kız kardeş, evden kaçarak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sığındı.

Alınan bilgiye göre, Hamur'un Eğribeler köyünde yaşayan C.C. (15), S.C. (14), F.C. (13) ile A.C.(9), babaları M.C'nin uyguladığı şiddet ve hakaretlere dayanamadıklarını bu nedenle evi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Babalarının uyguladığı şiddet nedeniyle anneleri Y.C'nin de bir süre önce evi terk ederek başka ildeki yakınlarının yanına yerleştiğini belirten 4 kardeş, şiddet ve hakaretlerin artması üzerine evden ayrıldıklarını ifade etti.

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Metin Ürgün, köy minibüsü ile Ağrı'ya gelen ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sığınan kızların, koruma talebinde bulunduğunu anlatarak, talep üzerine kızların hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra müdürlük bünyesinde hizmet veren bir kuruma yerleştirildiğini kaydetti.

Uzmanların kızlara gerekli psikilojik desteği vereceğini anlatan Ürgün, öncelikle kızların annesi Y.C'ye ulaşmaya çalışacaklarını belirtti. (A.A)

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