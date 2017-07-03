Dört ilde memurlara ‘sıcaklık’ izni

Ankara, Osmaniye, Denizli ve Muğla'da aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler için idari izin verildi.

Ankara

Ankara Valiliği’nce aşırı sıcaklar nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkentte hava sıcaklığının pazartesi günü yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Ankara ilimizde hava sıcaklığının, 03/07/2017 Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Sağlık Bakanlığının 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 02.07.2017 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre, olağanüstü toplanarak Ankara İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 03 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir."

Osmaniye

Osmaniye Valiliğince, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, hava tahmin raporlarına göre Osmaniye'de hava sıcaklığının yarın da yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Osmaniye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamileler ve engelliler ile belgelendirmeleri halinde kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ve kanser hastalarının yarın idari izinli sayılması kararının alındığı kaydedildi.

Denizli ve Muğla'da bazı kamu personellerine izin

Denizli'de aşırı sıcaklar nedeniyle yarın engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personeline izin verildi.

Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Valimiz Ahmet Altıparmak'ın talimatıyla, Meteoroloji verilerine göre ilimizde 3 Temmuz 2017 pazartesi günü hava sıcaklığı 43 derece olacağından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalıkları olan personelimiz için 1 gün idari izinli olacaktır" denildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, ilimizde hava sıcaklığının 3Temmuz Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edildiğinden Muğla'daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü idari izinli sayılacak" denildi. (DHA)