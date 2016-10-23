Dört ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 25 Ekim Salı günü elektrik kesintisiuygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre;



ADANA



Çukurova ilçesi Memişli ve Örcün mahallelerine 09.00-16.00, Yüreğir ilçesi Seyhan mahallesi ile Seyhan ilçesi Mestanzade ve Türkocağı mahallelerine 09.00-17.00, Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'ne 09.00-15.00,



Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13098, 13102, 13050 ve 13114 Sokaklara 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek. Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13038, 13040, 13030, 13032, 13034, 13028 ve 13026 sokaklarda 09.00-17.00, Reşatbey Mahallesi 62001, 62002 ve 62003 sokaklar ile Atatürk Caddesi'nde 09.00-13.00, Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 14.00-18.00, Karataş ilçesi Topraklı Mahallesi'nde 09.00-15.00, Kemaliye ve Yeni mahallelerinde 09.00-17.00.



Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde 09.00-18.00, İsalı Mahallesi'nde 09.00-15.00, Kozan ilçesi Kapıkaya Mahallesi Güleryüz Sokak'ta 09.30-17.30.



Alapınar Mahallesi'nde, İmamoğlu ilçesi Otluk Mahallesi'nde 09.00-14.00.



Feke ilçesi Yerebakan Mahallesi Tordere Sokak'ta, Aladağ ilçesi Posyağbasan Mahallesi'nde 09.00-14.00.



Yüreğir ilçesi Abdioğlu, Büyük Kapılı ve Herekli mahallelerinde 09.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



MERSİN

Çamlıyayla ilçesi Cumayakası Mahallesi Kaleönü Caddesi, Erdemli İlçesi Alata Mahallesi Köypınar Caddesi ile 3007, Şekerler ve 3029 sokakta, Gülnar ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde, Köseçobanlı Mahallesi Bardat Kümesi mevkisinde, Silifke ilçesi Hüseyinler ve Narlıkuyu Mahallesi Atatürk, Aladam ve Kızılisalı sokakta 09.00-17.00, Atakent Mahallesi Çankaya Sokak'ta 09.00-14.00, Tarsus ilçesi Sandal Mahallesi Anadolu mevkisinde 09.30-17.30, Toroslar ilçesi Portakal ve Demirtaş Mahallesi 77040, 77060, 77057, 77055, 77053, 77042, 77044, 77030, 77034, 77073, 77079, 77075, 77064, 77083, 77085, 77089, 77091, 77097, 77081, 77080, 77072, 77070, 77078, 77101,77103, 77105, 77115, 77117, 77109 ve 77123 sokaklar, 203.Cadde ile Turunçlu Mahallesi 78033, 78039, 78037, 78043, 78047, 78053, 78057, 78059, 78065, 78071, 78032, 78030, 78014, 78069 ve 78045 sokaklarda, Yenişehir ilçesi Hürriyet Mahallesi 1767, 1762, 1765, 1763 ve 1774 sokaklarda 08.30-16.30 saatlerinde kesinti uygulanacak.



HATAY



Samandağ ilçesi Batıayaz Mahallesi'ne 09.00-16.00, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi İnönü Caddesi ile 358 ve 361 sokaklara 09.00-17.00, Reyhanlı ilçesi Fidanlık, Cumhuriyet, Bayır, Kurtuluş, Adabucak, Pınarbaşı, Değirmenkaşı ve Mustafa Kemal mahallelerine 02.00-07.00.



Antakya ilçesi Altınçay, Esentepe, Esenlik, Aksaray, Akasya, Saraykent, Emek, Ürgen Paşa, Akevler, Cebrail, Cumhuriyet ve Gazi mahallelerine 06.00-09.00, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesine 09.00-12.00.



Bahçelievler, Barbaros, Alparslan, Cumhuriyet, Fatih, Gazi, Menderes, Mimar Sinan, 408 Evler, Çamseki, Delibekirli, Karataş, Kurtlusarımazı ve Yılanlı mahallelerine 02.00-07.00.



Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesi'ne 09.30-15.30, İskenderun ilçesi Gürsel Mahallesine 09.00-17.00.



Cumhuriyet Mahallesi 155 Sokak ile Pirireis Mahallesi Sahil Evler, Yaşar Doğu, Şehit Mithat Soylu Bilgiç caddeleri ile Konservatuar, Denizcilik Meslek Yüksek Okulu ve Kapalı Yüzme Havuzuna 08.30-17.30 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



OSMANİYE



Merkez ilçesi Tehçi köyü, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyü, Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi, Kadirli ilçesi Kerimli köyü, merkez ilçesi Akyar köyü Esentepe Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.