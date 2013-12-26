Dört ihtisas komisyonu başkanı neden bakan yapıldı?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Son kabine değişikliğiyle Meclis’te dört ihtisas komisyonu başkanı, bakanlık koltuğuna oturdu. Başbakan Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının bu kararı alırken yerel seçimleri, AKP grubunu rahatlatmayı, Meclis’te muhalefetle diyalog kurabilen ve tartışmalarda sakin kalabilen bir kabine oluşturmayı düşündükleri yorumu yapıldı.

Komisyon başkanlıklarından boşalan koltuklar için de grupta bir yarış bekleniyor. Komisyon başkanlığı, milletvekillerine birçok ayrıcalık kazandırıyor.

‘Evlere tamirci gönderen’ bakan

AKP grubunda en sevilen isimlerden biri, 24. Dönemin başında Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olan İstanbul Milletvekili İdris Güllüce. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başına geçen Güllüce, AKP içinde ‘efsane’ belediye başkanı olarak adlandırılıyor. Güllüce’nin, üç dönem yaptığı Tuzla Belediye Başkanlığı’nda, birçok vatandaşın evine tamirci gönderecek kadar iyi ilişkiler kurduğu anlatılıyor.

Güllüce, başbakan Tayyip Erdoğan’ın da belediyeden yol arkadaşı. Yaklaşan yerel seçimlerde, Kadir Topbaş’a büyük destek olarak değerlendiriliyor. Seçim takviyesi olarak görülüyor. Güllüce, TBMM’de deprem araştırma komisyonu başkanlığı da yapmıştı.

4 artı 4’te öne çıktı

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı'nı 31 Ocak 2013'ten beri yürüten Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koltuğuna oturdu. Eğitim sistemini baştan aşağı değiştiren 4 artı 4 görüşmelerinde ince taktikleriyle adı öne çıktı. AKP’lerin bir gece önceden 100-150 kişiyle komisyon görüşmelerini kapatma manevrasında başarılı oldu.

Bütçenin sakin başkanı

24. Dönem'in başından bu yana TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Karaman Milletvekili Lütfi Elvan, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı görevine getirildi. Komisyon Başkanlığında, sakinliği ile dikkat çekiyor. Muhalefetin Sayıştay raporlarının Meclis’e gelmemesiyle ilgili protestolarında ve eylemlerinde sakin kalmayı başardı. Müzakerelere açık bir isim olarak görülüyor.

Denizli’ye destek

Kabinedeki revizyon sonrası bakan olarak atanan son komisyon başkanı ise Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci. Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı'na 8 Ekim'de seçilen ve Ekonomi Bakanlığı’nın başına getirilen Zeybekci’nin, yerel seçimlerde bölgesine katkı sağlayacağına dikkat çekiliyor.