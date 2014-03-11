Dört gündür ulaşılamayan uçaktaki yolcuların telefonları çalıyor

Okyanus üzerinde kaybolan ve dört gündür yapılan tüm araştırmalara rağmen hiç bilgi alınamayan Malezya uçağıyla ilgili ilginç iddialar ortaya atılıyor. Gazetevatan'da yer alan haberde yolcu yakınlarından Bian Liangwei isimli bir kadın , "Bu sabah ağabeyimin telefonunu iki kez aradım ve çaldı. Öğlen bir daha aradığımda, yine çalıyordu" iddiasında bulundu. "Ben ulaşabiliyorsam, polis de onun yerini bulabilmeli. Hâlâ hayatta olduğuna dair bir ihtimal var" diyen Bian, ağabeyinin numarasını havayolu şirketine ve Çin polisine verdiği belirtildi.

Singapur merkezli "The Strait Times" da birçok yolcu yakınının benzer ifadelerle havayolu şirketini bilgilendirdiğini belirtti.

Aileler havayolu şirketine inanmıyor

Washington Post, bazı yolcuların ailelerinin Çin’in online iletişim servisi QQ’da aktif halde gördükleri iddiasına yer verirken China.org.cn sitesi de en az 19 ailenin uçaktaki yakınlarını aradığı ve telefonların çaldığı iddiasında bulunduğunu belirtti. Aileler bu iddiaların ardından Malezya Havayolları’nı doğruyu söylememekle suçluyor.

Havayolu şirketinden yalanlama

Malezya Havayolları sözcüsü Ignatius Ong ise düzenlenen basın toplantısında, kendilerine verilen numaraları aradıkları ancak telefonların çalmadığı açıklamasında bulundu.

Havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri

Malezya yolcu uçağının Cuma akşamı 239 kişiyle kayıplara karışması, uçakta bulunanların yakınlarının yaşadığı dram bir yana sivil havacılık tarihinin de en büyük gizemlerinden biri olarak gösterilmeye başlandı. Olay, bir uçağın nasıl kayıplara karışabileceği sorularını ve geçmişteki sivil havacılık ‘sırlarını’ akıllara getirdi.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan Çin’in başkenti Pekin’e gitmek üzere havalanan Malezya Havayolları’na ait 370 sefer sayılı uçağın, kalkıştan iki saat sonra radarla bağlantısı kesildi. Uçakla iletişimin kesilmesinin üzerinden 60 saatten fazla bir süre geçti ancak ne enkaza dair bir bilgi var ne de başka bir ipucu.

Yetkililerden yapılan son açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde saptanan büyük yağ tabakalarının kaybolan Malezya uçağına ait olmadığı belirtildi. Hâlâ ‘kayıp’ statüsünde olan uçak, böyle giderse sivil havacılık tarihinin gizemleri arasına girebilir.