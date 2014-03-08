Malezya Havayolları'na ait uçak kayıp, 239 kişiden haber alınamıyor

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan 227 yolcu ve 12 mürettebatla Pekin'e giden Malezya Havayolları uçağı kayboldu. Malezya ve Vietnam arasında radarlardan kaybolan ve arama çalışmaları kapsamında izine hala rastlanamayan uçağın bu kadar süre havada kalacak yakıta sahip olmadığına da dikkat çekildi.

Radikal’de yer alan habere göre, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan Çin’in başkenti Pekin’e gitmek üzere havalanan MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları’na ait Boeing B777-200 tipi uçak dün TSİ 20. 40’ta kayboldu. TSİ 00:30’da Pekin’e inmesi gereken ancak kalkıştan yaklaşık iki saat sonra Vietnam hava kontrol sahasında deniz üzerindeyken radarlardan kaybolan ve kule ile arasındaki irtibat kesilen uçağın Tho Chu adası yakınlarında denize çakıldığı sanılıyor.

2 çocuk yolcu vardı

Uçakta 2’si çocuk olmak üzere 227 yolcu ile 12 mürettebatın bulunduğu açıklandı. 14 ayrı ülke vatandaşını taşıyan uçakta Türk vatandaşı bulunmazken, yolcuların büyük çoğunluğunu Çin vatandaşları oluşturuyordu. Yolculardan 152’si Çin, 38’i Malezya, 7’si Endonezya, 6’sı Avustralya, 5’i Hindistan, 3’ü ABD vatandaşıydı. Diğer yolcuların da Fransa, Yeni Zelanda, Kanada, Ukrayna, Rusya, İtalya, Tayvan, Hollanda ve Avusturya vatandaşları oldukları belirtildi.

Pilotlar olumsuz sinyal yollamadı

Uçağın kaybolduğu sırada 10.700 metre yükseklikte seyrettiği ve pilotların herhangi bir olumsuzluk sinyali göndermediği vurgulandı. Uçağın 11 yıl 10 aydır serviste olduğu ve 53 yaşındaki kaptan pilotun da 18365 saatlik uçuş tecrübesi bulunduğu belirtildi. Malezya Ulaştırma Bakanı Hişamuddin Hüseyin, uçağın enkazıyla ilgili bilgileri bulunmadığını açıkladı.

Bakandan 'teyit edilmiş bilgi' uyarısı

Doğrulanmamış bilgilere karşı yolcu yakınlarını uyaran Hüseyin, “Uçağın yerini belirlemek için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanların mümkün olduğunca şeffaf davrandığımızı, elimizden geldiğince çabuk bilgi verdiğimizi anlamasını umuyoruz ama önce bilgileri doğrulamamız gerekiyor” dedi. Hüseyin, uçağın kaybolmasında terör ihtimalinin olup olmadığı yönündeki sorulara, "tüm olasılıklar üzerinde durdukları" yanıtını verdi. Malezya Havayolları yöneticisi Ahmet Cuhari Yahya da, 'pilotların tehlike sinyali göndermediklerine' dikkat çekip 'bu nedenle her ne yaşanmışsa bunun çok hızlı gelişmiş olabileceğini' söyledi. Yahya, uçağın radardan çıktığı bölgede o sırada hava koşullarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Uzmanlar ise deniz üzerinde kaybolan uçakları bulmanın çok zor olabileceğine ve enkaz tespitinin birkaç gün sürebileceğine dikkat çekti.

5 ülkenin yanı sıra Boeing de ekip kurdu

Arama çalışmalarına Çin 2 kurtarma gemisi, Filipinler, hava kuvvetlerine ait 3 uçak ve 3 donanma devriye gemisiyle katılıyor. 11 bin 200 kilometrekarelik alandaki çalışmaları, Malezya, Singapur ve Vietnamlı yetkililer koordine ediyor.

Bölgedeki Vietnamlı balıkçılardan da kayıp uçağın izine rastlamaları halinde yetkililere bilgi vermeleri istendi.

Yolcu yakınlarına psikolojik destek

Pekin’deki Uluslararası Havaalanı’nda ise endişeli bekleyiş sürüyor. Yolcu yakınları acil durum ekibinin görev yaptığı özel bir bölgeye alındı. Yolcu yakınlarına havaalanı yakınlarındaki bir otelde psikolojik destek sağlandığı da kaydedildi.

Malezya’nın ulusal havayolu olan Malezya Havayolları dünya çapında 80 noktaya günde 37 bin yolcu taşıyor.

Şirket mali sorunlar yaşıyordu

Toplam 88 uçaklık filoya sahip Malezya Havayolları, geçen yıl yapılan Dünya Seyahat Ödülleri oylamasında Asya’nın önde gelen havayolu seçilmişti. Buna karşın son dört çeyrek üst üste zarar açıklayan şirketin son dönemde mali sorunlar yaşadığı biliniyor.

Asya’da son derece hızlı büyüme kaydeden havayolu taşımacılığına ilişkin güvenlik endişeleri uzun süreden bu yana gündemde bulunuyor. Hızla büyüyen havayollarının yapısal sorunları ve insan kaynakları sıkıntıları endişeye yol açıyor.Malezya Havayolları’na ait bir yolcu uçağı en son 1995’te iç hat seferi sırasında düşmüş ve kazada 34 kişi hayatını kaybetmişti. Havayolu şirketinin kaza sicili o yıldan bu yana temizdi.

Boeing firması da kazayla ilgili incelemelere destek amacıyla uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturdu. Firmanın sitesi üzerinden yapılan açıklamada “Uçaktaki yolcuların ailelerinin ve yakınlarının acısını derinden paylaşıyoruz” denildi.