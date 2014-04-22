Dört eski bakan hakkındaki soru önergelerinin görüşmesi ertelendi

17 Aralık’ta yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturma ile ilgili olarak TBMM’ye verilen dört eski bakan hakkındaki soruşturma önergelerinin görüşmesi ertelendi. Eski bakanlar hakkındaki önergelerin görüşmelerinin 24 Nisan Perşembe yapılması planlanıyordu ancak TBMM Danışma Kurulu'nda yapılan toplantının ardından, soruşturmalara ilişkin görüşmelerin haftaya bırakılmasına karar verildi.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında hem CHP, hem de AKP önerge vermişti. CHP, her eski bakan için ayrı önerge verirken, AKP dört bakan için tek bir soruşturma önergesini TBMM'ye sunmuştu.

Hakkında verdiği 4 ayrı soruşturma önergesi ile AKP’nin eski bakanlarla ilgili bir soruşturma önergesi ayrı ayrı görüşülecek. AKP, CHP’nin önergelerini reddedip, kendi önergesini kabul ederek eski bakanlarla ilgili tek Soruşturma Komisyonu kurulmasını öngörüyor.

Meclis İçtüzüğü uyarınca, Meclis Soruşturması açılıp açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin günü, önergenin verilişinden itibaren bir ay içinde görüşülüp karara bağlanacak şekilde, bir özel gündem halinde Danışma Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit ediliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmelerin ardından, eski bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmamasına Genel Kurulca gizli oyla karar verilecek.

Daha önce dört eski bakan hakkında Meclis’e gönderilen fezlekelerin içeriği AKP’li vekillerin oyları doğrultusunda TBMM Genel Kurulu’nda okutulmamıştı. Meclis’e gönderilen fezlekelerde eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış, ‘birden çok kez rüşvet almakla’ suçlanıyor. Çevre ve şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Nüfuz ticareti yaparak başkasına menfaat temin etmek ve görevini kötüye kullanmaktan ’suçlanıyor. Zafer Çağlayan ve Muammer Güler sahte belge düzenlemekten de suçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la ilgili fezlekenin başlığı ise ayrı okundu. Eski bakan, ‘nüfuz ticareti yaparak başkasına menfaat temin etmek ve görevini kötüye kullanmadan’ suçlanıyor.