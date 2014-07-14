Dört eski bakan hakkındaki fezlekeler seçim sonrasına bırakıldı

Eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak için kurulan komisyon AKP'li Başkanı Hakkı Köylü, Meclis Başkanlığı’ndan 14 klasör halinde gönderilen fezlekeleri üyelere açmayarak, “Dizi pusulasının eksik olduğu” gerekçesiyle İstanbul Başsavcılığı’na iade etti. Meclis bu ay tatile gireceğinden, savcılıkça yeniden düzenlenecek fezlekeleri milletvekilleri ancak eylül veya ekim ayında inceleyebilecek ve komisyon fiilen o tarihte çalışmaya başlayabilecek.

Altı aydır kapalı

Hürriyet’te yer alan habere göre, AKP’li eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan’da yargılanıp yargılanmayacağına karar verecek olan soruşturma komisyonunu kendi önergesiyle kurduran AkP, soruşturma kararının alındığı 5 Mayıs’tan beri taktik üstüne taktik geliştirdi.

AKP’nin üyelerini geç bildirmesi ve muhalefet üyelerine itirazları nedeniyle komisyon 65 gün sonra kurulabilmişti. Daha öncesinde, 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarının ardından tartışılan fezlekelerin aslında 1 Mart’ta Meclis’e ulaştığı ortaya çıkmıştı.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, savcılıklara iade ettiği dosyaların önce 32 klasörden 14 klasöre indirilmesini sağladı. Çiçek daha sonra “soruşturmanın gizliliği” ilkesi nedeniyle fezlekelerin tüm milletvekillerine açılmayacağını, komisyon kurulursa sadece soruşturacak üyelerce incelenebileceğini bildirdi. Meclis Genel Kurulu da bu yönde karar aldı.

Ne zaman gelirse o zaman

Dosyaların Meclis’e ulaşmasından sonraki altıncı ayda komisyonun resmen çalışmaya başlaması da muhalefet milletvekillerinin fezlekelere ulaşmasını sağlayamadı. Komisyon Başkanlığı’nın yeni iadesiyle fezlekeler ikinci kez savcılığa döndü. 1 Mart’tan beri aralıklarla 135 gün boyunca Meclis’te bekleyen fezlekeleri hiçbir milletvekili göremedi. Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, tüm dosyaları kapağını açmadan savcılığa iade ettiğini açıkladı. Köylü, “Bir dosyanın üstünde neyin nereye ait olduğunu gösteren dizin pusulası olur. Dosyaların dizi pusulasıyla gelmesi lazım, usül böyledir. Elimizi sürmeden, detayına girmeden iade ettik. ‘Evrakın dizi pusulasına bağlanarak gönderilmesini’ istedik. Ne zaman gelirse o zaman çalışma yaparız” dedi. Köylü, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, hakkındaki takipsizlik kararı nedeniyle komisyona yaptığı “Beni soruşturma kapsamından çıkarın” başvurusunun da fezlekeler geldikten sonra değerlendirileceğini söyledi. Köylü, Meclis tatile girerse komisyonun da çalışmaya ara vereceğini ve tatilde geçen sürenin soruşturma takviminden sayılmayacağını vurguladı.