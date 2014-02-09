Kılıçdaroğlu: Bu sıradan bir rüşvet işi değil, Sarraf’ın dört bakanı yönetmesi

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), toplantıları arasında basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ortayan çıkanların 'sıradan bir rüşvet ve yolsuzluk' olayı olmadığını belirtti ve "Yabancı uyruklu birisinin dört bakanı ele geçirmesi vardır. Rıza Sarraf’ın dört bakanı açıkça yönetmesi vardır, para karşılığında. Bakanlar Kurulu’nda görev yapan, başbakanın bilgisi dahilinde yürütülen devlete karşı bir operasyon vardır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Parti meclisimizin değerli üyeleri bir seçim sürecinin çalışmalarını yapıyoruz. Adaylarımızın büyük bir kısmını belirledik. Umarım güzel bir toplantı yaşamış oluruz.

'Bir yabancı, dört bakanı ele geçirmiştir'

17 aralık’ın üzerinden çok zaman geçti. 17 aralık bizim tarihimizde rüşvet ve yolsuzluk açısından çok önemli bir tarih. Türkiye Cumhuriyeti’nde bu denli büyük bir yolsuzluğun yapıldığı hiç görülmemiştir. Sıradan bir yolsuzluk olayı değildir. Bildiğimiz türde bir yolsuzluk olayı değildir. Yabancı uyruklu birisinin dört bakanı ele geçirmesi vardır. Rıza Sarraf’ın dört bakanı açıkça yönetmesi vardır, para karşılığında. Bakanlar Kurulu’nda görev yapan, başbakanın bilgisi dahilinde yürütülen devlete karşı bir operasyon vardır.

MİT eğer başbakanı uyarmasaydı, derdik ki başbakanın haberi yok bu işte. Ama 18 Nisan’da uyarıyı yapıyor. Rıza Sarraf’a dikkat edin diyor. Rıza Sarraf bizim Türkiye’de holdingi olan bir vatandaşımız değil. sıradan bir yurttaş da değil. Parayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını da alan birisi. Bakanlar kurulu’na sızan birisi. Parayla her türlü işi yaptıracağına inanan birisi. Bakana 700 bin liralık kol saatini armağan eden birisi. Bakanların çocuklarını yöneten birisi. Sıradan bir olay değildir.

Bu sıradan bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu değildir. Uluslararası boyutu olan bir operasyon bu. Rıza Sarraf’ın konuşması lazım ve başbakanın konuşması lazım. Bu kadar büyük bir operasyon yapılıyor. Dört bakanı istifa ediyor. Başbakanın kullandığı tek cümle var, paralel devlet bize operasyon yaptı. Senin bakanlarına rüşveti kim verdi? sen önceden uyarıldın. Neden konuşmuyorsun? Biz kutu diyoruz, o paralel devlet diyor. Kutunun içinde 4,5 milyon dolar diyoruz, o paralel devlet diyor. 700 bin liralık saat diyoruz o paralel devlet diyor. O kasaların içinde milyon dolarlar var diyoruz o paralel devlet diyor.

'Ne istediniz de vermedik diyen kimdi? Niye şikayet ediyorsun?'

Hadi kasayı saati bir köşeye koyduk. Sen bana kutudan bahset arkadaş kutudan. Vatandaş senden bir cevap bekliyor. O genel müdürün evinde o milyon dolarlar niye vardı? Hiç konuşmuyor, bu konulara hiç girmiyor. 'Paralel devlet var, bize müdahale ediyor...' Şu sorunun yanıtını -emin olun yeni dillenen çocuk şu sorunun yanıtını verir. Ne istediniz de vermedik diyen kimdi? Dönüp de bugün suçladığı kişilere siz ne istediniz de biz vermedik diyen kimdi? Kendisiyidi. Peki sen neden şikayet ediyorsun? Sanki kendisi başbakan değil, başka bir ülkenin yöneticisi.

'İnsanda utanma duygusu olur'

Bu tabloyu hiç kimsenin unutmaması lazım. Benim tabi merak ettiğim nokta şu. Bu kadar yolsuzluğa, özür dilerim bu kadar pisliğe batmış bir insanın hala milletin önüne çıkıp da ahkam kesmesini ben anlamıyorum. Benim ar duygum buna izin vermiyor. Nasıl yapıyor bunları? Utanma duygusu olur. Her gün çıkıyor televizyonlara bağırıp çağırıyor. Ne kadar bağırırsan senin o kadar hırsız olduğu anlaşılır. Eve hırsız girmiş bu hırsızı yakalamıyor. Lambayı kim yaktı diyor. Hırsız ortaya çıktı çünkü.

'Yagı kararlarının uygulanmadığı bir ülkedeyiz'

İstanbul’da geçen gün saygın hukukçular oraya geldiler. Birkaç gerçek vardı. Soruşturma sırasında savcıya müdahale edilirse, o yargıya müdahale kabul edilir. Bizde bırakın müdahaleyi savcıyı aldılar görevden. Yine ikinci bir not düşüldü. Soruşturma sırasında savcının bilgisi dahilinde polisler görevden alınırsa o yargıya müdahale sayılır. Bizde bir iki değil, iki binin üzerinde polis alındı. Yargı kararları uygulanmadı. Yargı kararının uygulanmadığı bir ülkeyiz biz.

Adalet bakanı arıyor, tehdit ediyor dosyayı kapatacaksın diye. Bütün bunların üzerine parlamentoya yeni teklifler geliyor. Adına da demokratikleşme paketi diyorlar. Yasağı ön gören bir paket hangi isimle amaçla demokratikleştiriliyor. İnternet yasağı getiriyorsunuz. Müdahale getiriyorsunuz. Kamu görevlilerini yasayla görevden alıyorsunuz ki yargıya başvuramasınlar. Araya da biz itiraz etmeyelim diye bir iki şey sıkıştırıyorlar, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması.

'Özel Mahkemeleri ucu kendilerine dokunacağı için kaldırıyorlar'

Günaydın Recep Bey. Biz bunu aylar önce söyledik. Neden kaldırmak istiyorlar? Ucu kendilerine dokunacak da onun için. Aynı mahkemelerde yargılanmak istemiyorlar. Ama sen meraklanma, CHP iktidarında, özel yetkili mahkemeler olmayacak. Kul hakkı yiyenler yargılanacak. Defterinde bir kenara yaz. Göreceksin kul hakkı yiyenler bu ülkede hesaplarını verecekler, bağımsız ve tarafsız yargıda verecekler.