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Dünya

Dört dev şirketin CEO'su ABD Kongresi'nde ifade verecek

Şirketlerin rakiplerine zarar verdikleri ve piyasa gücünü kullanarak baskın oldukları iddia ediliyor

23 Temmuz 2020 18:39

Teknoloji devleri Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın CEO'ları Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Tim Cook haftaya ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerinin karşısına çıkacak.

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