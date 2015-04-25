Dört çocuktan biri miyop

Avrupagöz Merkezi göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Hatice Karakaya, "Çocukların okul ve sosyal başarı ve gelişimini engelleyen göz hastalıkları için zamanında önlem almak büyük önem taşıyor. Bu nedenle tablet ve akıllı telefon kullanımı 30’uncu aydan 13 yaşına kadar aile kontrolünde gerçekleşmeli” dedi. 1960'lı yıllarda 10 çocuktan biri miyopken, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların kontrolsüz kullanımı nedeniyle 12-13 yaşlarındaki dört çocuktan birinde artık miyop görülüyor.

Araştırmalar, çocuklarda halk arasında miyop olarak adlandırılan ve gözlerin yakındaki cisimleri net olarak gördüğü ama uzaktaki cisimleri net olarak göremediği bir durum olan ‘miyopi’ rahatsızlığının arttığını gösterdi.

’American Academy Of Ophthalmology’’ dergisinde yayınlanan bilimsel araştırmaya göre; bu artışa çocukların son dönemde adeta günlük hayatlarının bir parçası haline gelen akıllı telefon ve tablet kullanımları neden oluyor. Okuma mesafesi 40-50 cm olmasına karşın akıllı telefonları çok daha yakın mesafeden kullanmak, küçük cisimleri görmeye çalışmak, gözü yoruyor. Bu da miyobun ortaya çıkmasında önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Çocukların okul ve sosyal başarı ve gelişimini engelleyen göz hastalıkları için zamanında önlem almak büyük önem taşıyor.

Akıllı telefon ve tabletleri çocuklarınızdan uzak tutun, çocuğunuzla beraber tablet kullanın

Avrupagöz Merkezi göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Hatice Karakaya, “Çocuklarımız hem okul hem de evde, başta bilgisayar, tablet ve telefon olmak üzere teknolojik aletlerle çok zaman geçiriyor. Genelde tablet ve telefona çok yakın mesafeden bakan çocuğun gözünde uyum kasılması meydana geliyor. Göz içerisindeki lensin kasılı kalmasından dolayı da miyopi ortaya çıkıyor” dedi.

Günümüzde gözlük kullanma yaşının 4-5’li yaşlara kadar indiğine dikkat çeken Op. Dr. Hatice Karakaya, “ Tablet ve akıllı telefon kullanımı 30’uncu aydan 13 yaşına kadar aile kontrolünde gerçekleşmeli. Genellikle bu yaşlardaki çocuklar otokontrol sağlayamadıkları için gelişim sağlayamazlar ” dedi ve aileleri zellikle altı yaşına kadar bu araçları çocuklarıyla birlikte kullanmaya özen göstermeye çağırdı.

'Çocuğunuzun göz muayenesini aksatmayın'

Göz sağlığının, çocukların okul ve sosyal başarıları ile gelişimleri için çok önemli olduğunun altını çizen Op. Dr. Hatice Karakaya, “Çocuklarda ilk muayene bir yaşında, ikinci muayene üç yaşında, okul öncesi muayene ise beş yaşında mutlaka bir göz hekimi tarafından yapılmalıdır. Bu muayeneler zamanında yapılmadığında çocuğun gözlük kullanmaya ihtiyacı olup olmadığı da bilinemez. Bu da çocuklarda miyop rahatsızlığının artması yönünde ciddi bir etkendir. Unutmayalım, göz sağlığında erken teşhis ve tedavi tüm yaş grupları için çok önemlidir.” dedi.