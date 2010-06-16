T24 - Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade uzman Çavuş 24 yaşındaki Mehmet Tez’in şehit düştüğü haberi, babası Rasim Tez’e hasat için gittiği Yerköy İlçesi’ne bağlı Belkavak Köyü’ndeki evinde Yozgat İl Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Gürz tarafından verildi.



Acı haberle yıkılan baba Tez, Binbaşı Gürz ile birlikte ilçeye getirildi. Baba Gürz, “Oğlumun düğününü yapalı bir yıl oldu. Evinin yarısı Bolu’da, yarısı burada. Bu adamın suçu ne? Trakya’da, Ege’de niye ölümler olmuyor, buralardan oluyor?” dedi.



Uludere’de Irak sınırı kesiminde gece saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Yozgat Yerköy doğumlu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tez’in şehit düştüğü haberi, baba evine sabah saatlerinde ulaştı.



Oğlunun şehit düştüğü haberini Belkavak Köyü’ndeki tarlaya arpa ve buğday hasadı için gitmeden önce Binbaşı Süleyman Gürz’den öğrenen baba Rasim ile anne Fatma Tez sinir krizlleri geçirdi. Şahidin ailesine haber verilirken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.





‘İçişleri Bakanı niye cenazelerde yok?’



Oğlunun şehit düştüğü haberiyle yıkılan anne Fatma tez ağıtlar yakıp, “İzine gelecektin yavrum, cenazen gelecek yavrum” diyerek gözyaşı döktü. Baba Rasim Tez ise hükümete tepkisini dile getirirken şunları söyledi:



“Hükümet sürüm sürüm sürün. Hükümet dört çapulcuyla baş edemiyorsan ben başka ne diyeyim. Koca bir devletin var, koca bir milletin var. Dört tane çapulcu, devleti yok, milleti yok. Dört çapulcu ile başademiyorsa, yazıklar olsun. Biz savaşmadık mı?, bu millet savaşmadı mı, biz de gideriz oraya. Analarımız, bacılarımız kazma ile kürek ile sopa ile savaşmadı mı? Hep beraber savaşmadık mı?. Terör giderek daha da çoğalıyor. 20 tane Meclis’te grup kurmuş, 60 tane de AK Parti’nin içinde var. Bunlar PKK’lı terörist. Her gün şehit, her gün şehit. Samsun’da biri bir yumruk vurdu, taaa Amerika’dan telefon açıp, başsağlığı diliyor. Ondan sonra 15 tane şehit var. Niye birine gidip de İçişleri Bakanı başsağlığı dilemedi. Kulağım sağır değil, gözüm de görüyor. Sen duydunmu hiç İçişleri Bakanı’nın bir şehit cenazesine katıldığını Allah için. Ben bir millet isem, kökünü kazırım. İsrail’e bak, görüyon işte. Ben çok duyguluyum, metanetliyim, ama hazmedemiyorum. Bu çocuğun suçu bu devlete, bu millete hizmet etmek mi?”



Jandarma ekipleri tarafından Belkavak Köyü’nden alınan şehit ailesi, Yerköy İlçesi’ndeki evlerine getirildi. Şehidin baba evi, Türk bayrakları ile donatıldı. Fenalık geçiren şehit askerin babaannesi Sultan, torunları tarafından kucakta eve taşındı. Ailenin en küçük oğlu olan şehit Mehmet Tez’in, Fatih ve Sultan adlarında iki kardeşi daha bulunuyor.







