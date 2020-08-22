'Dört büyükler' cazibe merkezi olmaktan çıktı; genç futbolcular Avrupa'yı tercih ediyor

Türkiye futbolundaki yabancı sayısı tartışmaları ve ‘Son yıllarda oyuncu çıkmıyor' algısı yıkılıyor. Avrupa kulüplerinin futbol eğitimini Türkiye'de alan oyunculara yönelmesi dikkat çekiyor.

Türkiye'deki potansiyeli ilk keşfeden ülke olan Fransa, yeteneklerimizi Ligue 1'e kazandırmayı bu transfer döneminde de sürdürdü. Galatasaray ile sözleşme yenilemeyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı'nın tercihi, Ligue 1 takımlarından Lille oldu. Mustafa; Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Mehmet Zeki Çelik ile birlikte forma giyecek.



Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Olympique Lyon da TFF 1. Lig ekibi Altay'dan Cenk Özkaçar'ı transfer ederek dikkat çekti.

Mavi-kırmızılılar, siyah-beyazlı İzmir ekibine 19 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli, bonuslarla artı 1.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.



Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir'in yeni durağının ise bir diğer Ligue 1 ekibi Nantes olması bekleniyor.

Fenerbahçeli Okan Turp, İtalya yolcusu

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe'de neredeyse hiç forma şansı bulamayan Okan Turp'la Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı alkışlanan İtalyan temsilcisi Atalanta ilgileniyor.



Mavi- siyahlılar, geçen sezon Stuttgart altyapısından sarı-lacivertlilere gelen 18 yaşındaki stoperi renklerine bağlamaya kararlı.



Altyapıdan çıkardığı yıldızlarla bilinen Trabzonspor'un iki yetenekli ismi de Avrupa'nın radarında. Kaleci Uğurcan Çakır için İngiltere Premier Lig kulüpleri 20 milyon Euro ödemeye hazır. Abdülkadir Ömür'e de Milan talip

Fiyatları katlanıyor

Lille'in İstanbulspor'dan 2018 yılında 2.5 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Mehmet Zeki Çelik'in değeri 40 milyon Euro'ya ulaştı. 23 yaşındaki sağ beki Tottenham izliyor.



Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon Euro'ya giden Cengiz Ünder'in ise 15 milyon Euro artı 32 milyon Euro değerindeki Arkadiusz Milik takasıyla Napoli'ye transfer olması bekleniyor.