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Yaşam
Deutsche Welle

Dört bölüm internete 'sızdırıldı'

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin merakla beklenen yeni bölümleri televizyonda yayınlanmadan önce internete sızdı.

13 Nisan 2015 13:40


Amerikalı yazar George R. R. Martin'in romanından uyarlanan fantastik televizyon dizisi Game of Thrones'un beşinci sezonunun ilk bölümü, Amerikan HBO televizyonunda dün yayınlandı. Ancak yayından önce yeni sezonun ilk dört bölümü internete sızdı.

HBO konuyla ilgili Variety dergisine bir açıklama yaptı. Açıklamada, olayın bölümleri almalarına izin verdikleri insanlardan kaynaklanmış olabileceği bildirildi ve "Bu ihlalin nasıl meydana geldiğini etkin bir biçimde inceliyoruz" denildi.

HBO hazırlanan dizilerin ilk dört bölümünü kural olarak yayınlanmadan önce haber yapabilmeleri için belli başlı gazetecilere dağıtıyor. Game of Thrones'un beşinci sezonu için de bu kuralın işletildiği belirtiliyor. Ancak “sızdırmanın” bu çevreler tarafından yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Variety dergisinde yer alan habere göre dizi Torrent platformlarında şimdiye kadar dünyada 1 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.

"TorrentFreak" adlı internet sitesine göre de Game of Thrones 2014 yılında 9 milyondan fazla yasadışı kopya ile internette yasadışı yollarla en çok izlenen dizi olma niteliğinde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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