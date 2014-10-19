Dört bakanın ‘kadük’ beklentisi boşa çıkabilir

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yargıdan gelen takipsizlik kararları gözleri AKP’nin dört eski bakanın soruşturulduğu Meclis Soruşturma Komisyonu’na çevirdi. İktidar kanadının erken bir seçimle komisyon raporunu görüştürmeyerek, ‘kadük’ bırakacağına ilişkin iddialar dolaşıyor.

Ancak, Anayasa, Meclis iç tüzüğü ve ‘Hükümsüz Sayılan ve Sayılmayan İşler Listesi’ne (Kadük) göre, ‘Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu’ hükümsüz listesinde değil. Yani ‘kadük’ olmuyor. Meclis Soruşturma Komisyonu’nun hazırladığı rapor, Meclis Genel Kurulu’nda ve erken seçim gibi bir çok gerekçeyle bulunduğu dönemde görüşülmezse bir sonraki yasama dönemine kalıyor.

CHP’li Atilla Kart: Komisyon raporu kadük olmaz

CHP’nin Anayasa Komisyonu Üyesi Konya Milletvekili Atilla Kart, “İktidar, Meclis Genel Kurulu’nda parmak hesabıyla oylatıp bakanları aklarsa o zaman başka bir şey. Ama, bunu yapmayıp Genel Kurul'da raporun görüşmelerini engellerse rapor kadük sayılmaz. 25. dönem parlamentosu gelir gereğini yapar" diyor.

‘Hükümsüz’ olmayanlar

Anayasa, Meclis İç Tüzüğü ve TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu’nun hazırladığı “Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları’ kitabında Meclis soruşturmalarına açıklık getiriyor. Meclis iç tüzüğünün 77. maddesi ve Genel Sekreter İrfan Neziroğlu’nun rehber niteliğindeki kitabı her şeyi net bir biçimde gösteriyor.

Buna göre,



MADDE 77– Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri hükümsüz sayılır. Ancak, Hükümet veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu tasarı veya teklifleri yenileyebilirler. Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir.

Yasama dönemi başında, önceki dönemde verilmiş soru, Meclis araştırması, genel görüşme ve gensoru önergeleri hükümsüz sayılır.



Neziroğlu’nun kitabındaki ilgili bölümde, “ Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Kesin Hesap Kanun Tasarıları ile Sayıştay tezkereleri ve Başbakanlığın 190 Sayılı KHK’nin ekli cetvellerine ilişkin tezkereleri, yasama dokunulmazlıklarına ilişkin tezkereleri ve Meclis Soruşturması önergeleri ve Meclis soruşturma komisyon raporları hükümsüz sayılmazlar.”