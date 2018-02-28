Dört Ayaklı Minare 2 yıl aradan sonra ziyarete açılıyor

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur ilçesinde, terör operasyonları sırasında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda hasar gören Dört Ayaklı Minare\'nin yeniden ziyarete açılacağı belirtildi. Tarihi minarede kurşun izlerinin durduğu görüldü. Sur Kaymakamı Bilan Özkan, \"Minare üzerindeki kurşun izlerinin hangi yöntemle giderileceği ile ilgili öncelikle önümüzdeki hafta bilim kurulu toplanacak. Sonrasında ise koruma kurulunun bir karar alması lazım. Tescilli eser olduğu için bu yapılar belli bilimsel süreçlerden geçiyor. Akabinde de vatandaşlarımıza açık olmak suretiyle o çalışmalar yürütülecek\" dedi.

Merkez Sur ilçesinde Kasım 2015\'te düzenlenen operasyonlar sırasında, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda Dört Ayaklı Minare hasar gördü. 28 Kasım 2015\'te Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, tarihi minarenin yanında basın açıklaması yaptıktan sonra, PKK\'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada öldürüldü. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Dört Ayaklı Minare de ziyarete kapatıldı.

Minarenin 2 yıl aradan sonra ziyarete açılacağı belirtildi. Dört Ayaklı Minare\'de de kurşun izlerinin halen durduğu gözlendi. Tarihi minarenin bulunduğu sokaktaki yasağın cuma günü kalkacağını söyleyen Sur Kaymakamı Bilal Özkan, ziyarete açılacak sokaktaki 12 iş yerinin de restore edileceğini belirtti. Kaymakam Bilal Özkan şöyle konuştu:

\"2015 Kasım ile -2016 Mart tarihleri arasında hendek terörü olayları sırasında gerek vatandaşımızın sivil evleri zarar gördü, gerekse tarihi ve tescilli eserler, ibadethaneler oldukça zarar gördü. PKK terörünün zarar verdiği önemli eserlerden biri de Dört Ayaklı Minare ve Şeyh Mutahhar Camii. Dört Ayaklı Minare özellik bakımından, dünyada bir örnek ve minarenin ayakları terör örgütü tarafından bile isteye, roketle, ağır silahlarla vuruldu. Yaklaşık 2 yıllık bir süreçte bölge kapalı, gönül isterdi ki daha önce açalım ancak, ağır restorasyon çalışmalarının, hafriyat inşaat çalışmalarının olması nedeniyle girip çıkmak mümkün değildi. Biraz ortalığın toparlanmasını vesile bildik. Yaklaşan baharla birlikte hem Dört Ayaklı Minare\'yi ziyarete açıyoruz hem de diğer taraftan sokak üzerinde yine terör örgütünün zarar verdiği vatandaşlarımıza ait 12 civarındaki iş yerini de vatandaşlarımızdan bir kuruş talep etmeden restore ediyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde onlara iş yerlerini teslim edeceğiz. İnşallah cuma günü itibarıyla da Dört Ayaklı Minare ve etrafı gerek Diyarbakırlı, gerekse Diyarbakır dışından gelen turistlerimizin, vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak.\"

Sur denilince Ulu, Hasanpaşa ve Kurşunlu camilerinin akla geldiğini ve bu yapıların kentin tarihi açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Kaymakam Özkan, şunları söyledi:

\"Dört Ayaklı Minare\'yle ilgili talep çok fazlaydı. İnsanların hem Dört Ayaklı Minare\'ye bir özlemleri var hem de terörün ne denli zarar verdiğini görmek istiyorlar. Terör bakımından bir utanç abidesidir Dört Ayaklı Minare\'nin üzerindeki kurşun izleri. Bunları unutmayarak, milli birliğimize sahip çıkarak, eski günlere dönmeden geleceğe bakan bir turizm şehri oluruz. Benim en büyük temennim Diyarbakır adına budur.\"

Dört Ayaklı Minare üzerindeki kurşun izleriyle ilgili çalışmanın henüz başlamadığını belirten Kaymakam Bilal Özkan, \"Minare üzerindeki kurşun izlerinin hangi yöntemle giderileceği ile ilgili öncelikle önümüzdeki hafta bilim kurulu toplanacak. Sonrasında ise koruma kurulunun bir karar alması lazım. Tescilli eser olduğu için bu yapılar belli bilimsel süreçlerden geçiyor. Akabinde de vatandaşlarımıza açık olmak suretiyle o çalışmalar yürütülecek\" dedi.

DÖRT AYAKLI MİNARE, ANADOLU\'DA TEK

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde Akkoyunlular Dönemi\'nde 1500 yılında Sultan Kasım tarafından yaptırılan Şeyh Mutahhar Cami, daha çok minaresiyle ün yapmıştır. Cami, kare planlı, tek kubbelidir. Camide, yanlarda üçer, kuzey ve güneyde ikişer pencere olup tümünün iç ve dışında kemerle kapanan girintileri vardır. Minare ise yekpare taş sütun üzerinde dört köşeli olarak inşa edilmiştir. Bir inanışa göre, yedi defa sütunların altından geçenin dileği kabul edilir. Yapı, Dört Ayaklı Minaresi ile Anadolu\'nun tek minare örneğidir. Bu minarenin dört ayağı dört İslam mezhebini simgelemektedir.



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