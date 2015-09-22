Dört araştırma şirketinin AKP için yaptığı ankete göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

1 Kasım’da sandıktan çıkacak sonucu kabul etmek gerektiğini söyleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, “1 Kasım’da zaten tek başına Ak Parti’nin iktidarı görünüyor” ifadesini kullandı. Davutoğlu’nun bu cümlesinin ANAR-DENGE-GENAR-POLLMARK’ın 157 bin 907 kişiyle yaptığı ve AKP’nin oylarını yüzde 44.2’ye ulaştığını gösteren ankete dayandığı öne sürüldü.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın köşesine taşıdığı söz konusu araştırma AKP için, 27 Ağustos-13 Eylül 2015 tarihleri arasında, 81 ilde yer alan 85 seçim çevresinde yaşayan seçmenlerle, yüz yüze görüşmelerde anket uygulanması şeklinde gerçekleştirildi.

Ankete göre, AKP’nin oy oranı yüzde 44,2, CHP’nin oy oranı yüzde 25,4, MHP’nin oy oranı yüzde 14, HDP’nin oy oranı da yüzde 12,5 görünüyor. Diğer kategorisine giren küçük partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,9.

Bu anket sonucu AKP’nin 7 Haziran’a göre oylarını yüzde 3,3, CHP’nin ise üzde 0,4 artırdığını, MHP’nin yüzde 2,3, HDP’nin de yüzde 0,6 düşürdüğünü gösteriyor. 7 Haziran’a göre hemen hemen aynı sonucu alan iki parti CHP ve HDP.

Yüzde 14.7 kararsız

Çalışma kapsamında, Türkiye genelindeki tüm seçmenlere göre de hesaplama yapıldığını söyleyen Çevikcan, şunları söyledi:

"Bu hesaplamaya göre tüm seçmenler üzerinden bakıldığında Ak Parti yüzde 34,2, CHP yüzde 20, MHP yüzde 11,2, HDP yüzde 9,9. 7 Haziran’da ise bu oranlar Ak Parti yüzde 33,3, CHP yüzde 20,4, MHP yüzde 13,3, HDP yüzde 10,7 şeklindeydi. 7 Haziran seçiminde tüm seçmenin yüzde 18,4’ü oy kullanmadı. Geçerli oy oranı da tek parti iktidarını çıkartmadı. Anket çalışmasında henüz erken bulunduğu için katılım oranı kapsamlı ele alınan bir başlık değil. Anketteki kararsız oranı ise yüzde 14,7."