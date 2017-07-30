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Dünya
Deutsche Welle

Dört Arap ülkesinden Katar’a diyalog şartı

Katar’a yaptırım uygulayan dört Arap ülkesi belli şartları yerine getirmesi halinde Doha ile diyalog kurabileceklerini açıkladı.

30 Temmuz 2017 18:36

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn dışişleri bakanlarının Bahreyn'in başkenti Manama'da yaptıkları toplantı sonrası bir açıklama yapıldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife tarafından yapılan açıklamada "Dört ülke, terörizme ve aşırıcılığa fon sağlamayı durdurma konusunda içten bir gönüllülük ve başka ülkelerin dışişlerine karışmama konusunda bağlılık göstermesi ve 13 talebi kabul etmesi halinde Katar ile diyaloga hazırdır” dedi.

Katar, Arap ülkeleri tarafından sunulan 13 maddelik talep listesini "egemenlik hakkı ihlali olduğu” gerekçesiyle kabul etmemişti. Talepler arasında İran ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi, Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, dört Arap ülkesinin terörist saydığı kişilerin iade edilmesi, Doha merkezli El Cezire televizyonunun faaliyetlerine son verilmesi gibi şartlar yer alıyor.

Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad el Thani, geçen hafta Suudi Arabistan liderliğindeki Arap devletlerinin uyguladığı diplomatik ve ekonomik abluka sonucu başlayan krizin çözümü için diyaloğa hazır olduklarını söylemişti.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters / EC, AG

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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