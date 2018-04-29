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BBC Türkçe

Dört Arap ülkesi: Katar'la diyaloğa şartlı olarak hazırız

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, 'terörle mücadele konusundaki istekliliğini açıklaması' durumunda Doha'yla diyaloğu yeniden başlatacaklarını açıkladı. Dört ülke, 13 maddelik talepler listesinin de uy

29 Nisan 2018 20:30

Bahreyn Dışişleri Bakanı; Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantı ardından yaptığı açıklamada, Katar'la diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

Dört ülke 'terörizmi desteklediği' gerekçesiyle 5 Haziran'da Katar'la ilişkilerini dondurmuştu.

Bakan Şeyh Halid bin Ahmet el-Halife, Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 13 maddelik talep listesini de hatırlattı.

El-Halife, "Dört ülke, terörizm ile aşırıcılığa finansal desteğini durdurma yönündeki samimi istekliliğini açıklaması, diğer ülkelerin dış işlerine müdahale etmeyeceğine dair söz vermesi ve 13 talebe karşılık vermesi durumunda Katar'la diyaloğa hazırdır" dedi.

Katar daha önce, bu ülkelerin 13 talepten oluşan listesini gerçekçi bulmadığını ve yerine getirmeyeceğini açıklamıştı.

Talepler arasında medya kuruluşu El Cezire'nin yayınlarını durdurması, Katar'ın İran'la ilişkilerini zayıflatması ve ülkedeki Türk askeri üssünün kapatması da bulunuyor.

Krizn ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Katar'ı ziyaret etmiş, iki ülke arasında 'terörle mücadele ve terörün finansmanının önlenmesi' konularında işbirliği yapılması üzerine mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Dört ülke, mutabakatın yeterli olmadığını söyleyerek, yaptırımların devam edeceğini belirtmişti.

Katar, krizin ardından yaptığı açıklamalarda sorunun diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yapmıştı.

Doha, bunun birlikte bu diyaloğun, ulusal egemenliğin ihlali anlamına gelmemesi gerektiğini savunuyor.

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