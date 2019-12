-DÖRT ARAMADAN BİRİ "PORNO" ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - İnternetteki aramaların dörtte birine karşılık gelen günlük 68 milyon arama, porno içerik için yapılıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) ''güvenliweb.org.tr'' internet sitesindeki çalışmada, dijital ortamda pornografinin durumuna ilişkin araştırma sonuçlarına yer verildi. Buna göre, iş bloğu ''Online MBA'''nin istatistikleri, web sitelerinin yüzde 12'sinin pornografik içerikli olduğunu ortaya koydu. İnternette her gün yapılan aramaların dörtte biri, 68 milyon porno içerik bulmak için gerçekleştirildi. Bu istatistiklere göre, erkeklerin yüzde 20'si ve kadınların yüzde 13'ü iş yerinde porno film izlediklerini belirtti. Her üç porno izleyicisinden birinin kadın olduğu tahmin ediliyor. Online porno için her saniye yaklaşık 3 bin dolar harcama yapıldı. Dijital porno endüstrisi ABD'de yılda 2.8 milyar dolar, dünyada 4.9 milyar dolar kazanç elde ediyor. İnternet pornografisi istatistiklerine göre internet pornosu için her saniye 3 bin dolardan fazla para harcanıyor. İnternet üzerinden yapılan tüm aramaların yüzde 25'i ''sex'' kelimesinden oluşuyor. Dijital ortamda 370 milyon pornografik web sayfası bulunduğu tahmin ediliyor. ''Optenet'' tarafından 4 milyon web sayfası üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, pornografik içerikler internetin yüzde 37'sini oluşturuyor. 2010 yılı ilk çeyreğinde bu tür sakıncalı web sayfalarının oranı yüzde 17'lik bir artış gösterirken, internetteki 24 yaş altı erkek kullanıcıların yüzde 70'i müstehcen web sayfalarına giriyor. -''PORNOGRAFİ İNTERNET SAYESİNDE YAYGINLAŞTI''- 2008 yılı istatistiklerine göre saniyede 28 bin 258 internet kullanıcısı pornografik içerikleri izliyor, sadece çocukların cinsel istismarına ilişkin her gün yaklaşık 116 bin arama yapılıyor. Cep telefonları üzerinden uygunsuz resimli mesajlar gönderilmesi olarak tanımlanan ''sexting'', kameralı ve internet bağlantılı bir cep telefonu ile müstehcen içeriklere erişimi kolaylaştırıyor ''International Secure System Lab'' tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, pornografik içerikli web sitelerinin büyük bölümü kötü amaçlı yazılımlarla kullanıcıları mağdur ediyor. İncelenen 35 bin pornografik içerikli alan adının yüzde 90'ı ücretsiz sitelerden oluşuyor ve bu alan adlarını kullanan 269 bin web sitesinin yüzde 3,23'ü istenmeyen ve casus yazılım ile virüs barındırıyor. Diğerleriyse ziyaretçilerini istemsiz olarak başka web sitelerine yönlendiren veya sayfanın kapatılmasını engelleyen kodlar içeriyor. Bu tür web siteleri ücretsiz oldukları için ziyaretçi trafikleriyle gelir sağlamaya çalışıyor. Amerika'daki ''Witherspoon Enstitüsü'' tarafından hazırlanan ''Pornografinin Sosyal Zararları'' başlıklı çalışma sonucuna göre pornografi, internette kolay ulaşılabilir olması nedeniyle daha önce hiç olmadığı kadar yaygınlaştı. Pornografiyi ''modern çağ çocuklarının karşılaştığı ciddi bir hastalık'' olarak tanımlayan çalışmaya göre, İnternet pornografisinin karakteristik özellikleri arasında, yaygınlığının yanı sıra potansiyel bağımlılık riskiyle giderek artan görsellik şiddeti de yer alıyor. -EN ÇOK ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI İHBAR EDİLDİ- Çalışmaya göre, yakın geçmişte özel televizyon kanallarından kontrolsüzce yapılan müstehcen yayınlar, Türkiye'deki internet pornografisi tüketimini tetikledi. ''İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'' ile kurulan İnternet Bilgi İhbar Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 85,98'ini çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik ve fuhuş gibi suçlar nedeniyle yapılan ihbarlar oluşturdu. TİB tarafından uygulanan erişim engelleme kararlarının yüzde 96,03'üne söz konusu suçlar neden oldu. İhbar rakamları, bu konuda Türkiye'de önemli bir toplumsal duyarlılık seviyesi bulunduğunu da ortaya koydu.