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Yaşam

'Dört ağabeyim de bana 9 yıl tecavüz etti'

Sosyal Hizmetler’e başvuran 21 yaşındaki N.D. ağabeylerinden şikayetçi oldu.

19 Kasım 2011 02:00

T24 - Sosyal Hizmetler’e başvuran 21 yaşındaki N.D. ağabeylerinden şikayetçi oldu. 4 ağabeyinin 12 yaşından beri kendisine tecavüz ettiğini söyleyen N.D. koruma altına alındı.



Edirne Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuran 21 yaşındaki N.D.’nin, 9 yıl boyunca ağabeylerinin kendisine tecavüz ettiğini söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. 21 yaşındaki N.D., 12 yaşından beri ağabeylerinin kendisine tecavüz ettiklerini öne sürürek yardım istedi. Koruma altına alınan genç kızın verdiği bilgiler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından Edirne Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi’ne bildirildi. Bunun üzerine polis genç kızın ifadesini aldı.


İzmir’den, 2004 yılında 4 ağabeyi ile birlikte Edirne’ye taşındıklarını anlatan N.D., ifadesinde, 12 Kasım günü abisi E.D.’nin kendisini dövdüğünü ve tecevüz ettiğini ileri sürerek, “Abilerimden S.D. öldü, V.D. ise Romanya’da yaşıyor. Küçük kardeşim O.D. de askerde. E.D. ise Edirne’de yaşıyor.” dediği öğrenildi.



Polis ağabeylerin peşine düştü


Polis, ifadesinin ardından N.D.’yi Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk ederek,  darp, cebir, bekaret raporu, cinsel salgı örnekleri ile bu eylemden dolayı ruhsal durumunun belirlenmesini istendi. Hastaneden raporun gelmesi beklenirken, N.D., Edirne Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.  Polis ekipleri, N.D.’nin şikâyetçi olduğu ağabeylerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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