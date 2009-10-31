Dorsay’ın objektifinden 'Mistikler Diyarı'

Büyüleyen ülke

Hindistan’a ilk kez 2008’de gittiğini ve bu ülkeden büyülendiğini anlatan Dorsay, “Hindistan, sokaklarda yaşayan bir ülke. Her şey gözlerinizin önünde oluyor. İnsanlar bunları yaşamaktan gocunmuyor, gizlemiyor. Görkem ile sefaletin, zenginlik ile yoksulluğun, kamusal olan ile özel olanın iç içe olduğu bir ülke” diyor.40 yılı aşkın meslek yaşamında, hayatını sinemayla yoğuran Atilla Dorsay’ın fotoğrafçılığı özellikle son dönemde öne çıktı. Dorsay fotoğrafa yönelişini şöyle anlatıyor:“Fotoğrafçılık hayatımda önemli bir yerde duruyor. Görsellikle çevriliyim, uzun yıllardır fotoğraf çekiyordum da böylesine ciddiye almamıştım. Artık görselliği pratik alanda yaşama sorunu fotoğrafçılıkta yoğunlaşacak sanırım”.