Dorsay'dan 'Yüzler' sergisi

Atilla Dorsay’ın çektiği yönetmen ve oyuncu portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi “Yüzler”, İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi, 20 Ocak’a kadar gezilebilecek.



Türkiye’de sinema yazarlığı denildiğinde akla gelen ilk isim, şüphesiz Atilla Dorsay. Yıllardır sayısız sinema yazısı kaleme alan, bu konuda yazılmış çok sayıda kitaba imza atan ve Türk sinema eleştirmenliğini uluslararası festivallerde başarıyla temsil eden Dorsay, şimdi de fotoğraflarıyla karşımızda.



Atilla Dorsay’ın çektiği yönetmen ve oyuncu portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi “Yüzler”, İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde açıldı. 20 Ocak’a kadar gezilebilecek sergide, Dorsay’ın 2007-2008’de ağırlıklı olarak film festivallerinde görüntülediği, Woody Allen’dan Penelope Cruz’a, Nuri Bilge Ceylan’dan Ayça Damgacı’ya kadar sinema dünyasından birçok ismin portreleri yer alıyor. Portrelerin altında, fotoğrafın nerede çekildiği bilgisinin yanı sıra sanatçı hakkında Dorsay’ın kısa bir görüşü de bulunuyor.



Bir yumruk, bir dirsek



Sergide izlediklerimiz festivallerde çekilen fotoğraflar olduğu için Dorsay, çekim sürecinin zorluğundan dem vuruyor. “Kalabalıktasınız, önünüzde birileri var, tam iyi bir kare yakaladığınızda araya bir kafa girebiliyor. Bir yumruk darbesi, bir dirsek yiyorsunuz, itilip kakılıyorsunuz... Ya da ‘tamam bitti’ deniyor. Çünkü iki dakika filan sürüyor o resimlerin çekilmesi” diyor Dorsay.



Son birkaç yıl içerisinde bu işe ciddiyetle eğildiğini belirten Dorsay, kendisine dijital bir makine edinince, oldukça sağlam sonuçlar aldığını fark ediyor ve bir sergi açmayı düşünüyor.

28 Kasım - 4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde “Yüzler” sergisini açıyor Dorsay; sergi fotoğraflarının yer aldığı bir de kitap basılıyor. İşte bu serginin genişletilmiş hali, aynı adla bu kez İstanbul’da Fransız Kültür Merkezi’nde..



Dostları yanındaydı



Salı günü yapılan açılışta, sergide fotoğrafları da görülebilen Türkan Şoray, Lale Mansur ve Erden Kıral gibi isimler ve sinema yazarı meslektaşları, Dorsay’ın yanındaydı. Dorsay, dostlarının katılımıyla gerçekleşen açılışın ve aldığı övgülerin kendisine cesaret verdiğini, bu işe devam edeceğini söylüyor.



Sinemaseverler, sergiye paralel olarak bugün 18.00’de yine Fransız Kültür Merkezi’nde Atilla Dorsay ve Alin Taşçıyan’ın katıldığı bir sohbeti dinleme fırsatı bulacak. Söyleşinin ardından, Dorsay’ın ‘hayatımın Fransız filmi’ olarak değerlendirdiği Alain Resnais’nin “Hiroşima Sevgilim” filmi gösterilecek.



Film festivallerinin ışıltısının ve canlılığının yanı sıra sinema dünyasından pek çok parlak ismin ‘insan yanlarıyla’ görüntülendiği karelerde, karşınıza 32 dişiyle gülümseyen Martin Scorsese de çıkabiliyor, kucağında çocuğuyla Zeki Demirkubuz da... Hatta Gael Garcia Bernal ve Hülya Koçyiğit’i koyu bir sohbete dalmış görürseniz de şaşırmayın!



