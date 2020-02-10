Dorock XL çalışanlarına şiddet uygulayan Meydan Beşiktaş'ın sahibi Şeker hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş'ta 12 Nisan 2019 tarihinde Meydan Beşiktaş Dorock XL'de çalışan 4'ü iş yeri çalışanı 5 kişiye ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak atan iş yeri sahibi şüpheli Şahin Şeker hakkında yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Savcılık, iş yeri sahibi Şahin Şeker'in "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 1 aydan, 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Medyan Beşiktaş'ta 12 Nisan 2019 tarihinde çalışanlarına darp uyguladığı iddia edilen işletmenin sahibi Şahin Şeker hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, çalışanlarına dayak attığı iddia edilen Şahin Şeker "şüpheli" 4'ü iş yeri çalışanı 5 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Hakaret, tehdit, darp

İddianamede, olay günü şüpheli Şahin Şeker'in akşam saatlerinde işletmeye gelerek işletmede çalışan Gaye A.'ya ve o an Gaye A.'nın yanında bulunan Enver D.'ye saldırdığı ve darp ettiği, aynı zamanda Gaye A. ve Enver D.'ye 'Hepinizi öldürtürüm, s... gidin' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğu kaydedildi. İddianameye göre, şüpheli Şeker'in aynı işletmede çalışan Cihan P.'yi itekleyip tokat atarak darp ettiği, aynı işletmede çalışan Mustafa D.'ye "Yapacağın işi s...' diyerek hakaret ettiği, olay anında işletmede bulunan Özgür A.'yı tokat atarak darp ettiğinden dolayı çalışanların şüpheli iş yeri sahibi Şahin Şeker'den şikayetçi olduğu belirtildi.

"Vurmuşum ancak hatırlamıyorum"

Şahin Şeker'in savcılıkça alınan ifadesinde olay günü yaşananları inkar ettiği, olanları net hatırlamadığı belirtildi. Şeker ifadesinde, "Olayın yaşandığı eğlence mekanının mülk sahibiyim. Mekanı oğlum D. Şeker ile M. A.'nın işletiyor. Kendilerinden aylık kira almaktaydım. Zaman zaman işlerin nasıl gittiğini görmek için söz konusu mekâna gelirim. Olay günü, girişte karşılama kısmında bulunan Gaye isimli çalışan ile adını bilmediğim bir çalışan kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de kendilerine müşteri velinimettir, kapı açıldığı zaman ayağa kalkılır. Ben çocukluktan beri esnaflık yapıyorum. Müşterilere karşı saygılı olacaksınız, görevinizi yapacaksınız. Bir anda öfkelendim. Gaye'nin yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye'ye vurduğum anları hatırlamıyorum. Sonrasında üst kata konser alanına çıktım. Mustafa ile karşılaştım. Yine görüntülerde Mustafa'ya da vurmuşum ancak hatırlamıyorum. Konser alanında karşısına çıkan kişiye de vurduğu iddiasına ilişkin konuşan Şeker, "Yine hatırlamıyorum ama kendisine de vurmuşum" şeklinde konuştu.

3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, kamera görüntüleri incelendiğinde Şahin Şeker'in yaşananları hatırlamadığını söylese de müşteki Cihan P. ve Enver D.'ye karşı "Basit yaralama" suçunu işlediği, Şeker'in ayrıca müştekiler Gaye A., Enver D., Özgür A., Cihan P.'ya karşı zincirleme şekilde "Alanen hakaret" ve "Tehdit" suçlarını işlediğini belirtti. İddianamede şüpheli Şahin Şeker'in, müşteki Mustafa D.'ye karşı "Hakaret" suçunu işlediğini kaydedilerek, toplamda 3 yıl 1 aydan, 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Şeker, 2 Haziran 2020 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında 12 Nisan 2019 tarihinde, ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle çalışanlarına dayak atan eğlence merkezinin mülk sahibi Şahin Şeker, çalışanların şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınarak hakkında işlem yapılmıştı. Ardından dayak görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle olaydan 50 gün sonra yeniden gözaltına alınan iş yeri sahibi Şahin Şeker, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmıştı.