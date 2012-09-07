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Yaşam

Dördüzleri ayırt etmek için 'numaralandırdı'

Anne Chaoyun, babalarının bile zaman zaman çocuklarını karıştırdığını söyledi

07 Eylül 2012 13:14

Çin’de dördüzlerini ayırt etmesi için sınıf öğretmenlerine jest yapan anne, oğullarını “numaralandırdı”.
 
Çin’in güneyindeki Guangdong bölgesinde bulunan Shenzhen şehrinde yaşayan Tan Chaoyun ilkokula başlayan dördüz oğullarının sınıfta birbirinden ayırt edilmesi için saçlarını numaralarla şekil verdirerek kestirdi.

Anne Chaoyun İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak babalarının bile zaman zaman çocuklarını karıştırdığını söyledi.

6 yaşındaki dördüzler Jiang Yunlong, Jiang Yunxiao, Jiang Yunhan ve Jiang Yunlin okulda Geleneksel Çin kültürü ile Latin dansı dersi alıyor.

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