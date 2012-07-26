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Yaşam

Dördüncü yüz nakli yapılan Çolak: Daha önce hiç yaşamamış gibiyim

Çolak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ameliyat ekibi ve doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan ile birlikte ilk kez basın karşısına çıktı

26 Temmuz 2012 16:30

Türkiye'de dördüncü yüz naklinin yapıldığı Turan Çolak (35) ilk kez basının karşısına çıktı. Çolak, "İlk gördüğüm anda da yüzümü çok beğenmiştim. Kendimi daha önce hiç yaşamamış gibi hissediyorum" dedi.

Turan Çolak'ın, 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen yüz nakli ameliyatının üzerinden 71 gün geride kaldı. Uşak'ta intihar eden lise öğrencisi 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzü nakledilen Turan Çolak, bugün ilk kez hastanede kameralar karşısına çıkartıldı
 
Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başkanı AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Turan'ın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.
 
Turan Çolak, "Çok mutluyum. İlk gördüğüm anda da yüzümü çok beğenmiştim. Gerçekten güzel. Kendimi daha önce hiç yaşamamış gibi hissediyorum" dedi. Çolak, Nakil olmadan önce umutlu olduğunu ancak bu kadar hızlı sürede nakil olabileceğini tahmin etmediğini söyledi.
 
Basın toplantısını izleyen Türkiye'nin ilk yüz nakli hastası 20 yaşındaki Uğur Acar da sahneye gelerek Turan Çolak ile birlikte gazetecilere poz verdi.
 

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