Dördüncü yargı paketine muhalefetten tepki: Göz boyama hamlesi

TBMM'ye sunulan dördüncü yargı paketi muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. ‘Hukuk reformu’ diye adlandırılan paketi muhalefet "göz boyama" çabası olarak gördüklerini belirtti.

AKP tarafından Meclis'e sunulan dördüncü yargı paketi, yargılama usullerini hızlandırıcı hükümlerinin yanı sıra aralarında işkence ve cinsel suçlarda tutuklamayı zorlaştırıyor. Pakette ayrıca adli kontrol hükümlerinin genişletilmesini içeren hükümler de yer alıyor.

"Lafla paketle reform olmaz"

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Yargı paketini “hayal kırıklığı” olarak değerlendiren CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yaptığı açıklamada, “Teklifteki çoğu madde, zaten bir hukuk devletinde olması gereken maddeler ama bunlar bir reform değil. Reform olarak sunulması çok büyük bir hata. Ancak bir iktidar değişimiyle Türkiye’de yargı reformu yapılabilir” dedi.

Teklifle getirilen düzenlemelerin içerisinde istismarda tutuklamayı zorlaştırma gibi bazı sakıncalı maddelerin de olduğunu anımsatan Erkek, “Adalet bir eylem meselesidir. Lafla paketle reform olmaz. Bu şekilde reklamlar yaparak yargıda reform yaptığınızı iddia edemezsiniz. Berkin Elvan davası, Soma davası, Kavala davası… Hangisinde adalet tecelli etti, hiçbirinde... Yürütme ve yargı birlikte hareket ediyor. Bu nedenle reform olamaz. İktidar değiştikten sonra ciddi Anayasa değişiklikleri, yargıç güvencesi ve kuvvetler ayrılığı ile yargıda reformu hayata geçireceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz. İlk seçimden sonra demokratik hukuk reformunu uygulayacağız” diye konuştu.

"AKP yargıyı, siyaseti dizayn etme aracı olarak kullanıyor"

HDP’nin hukukçu milletvekillerinden, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Erdal Aydemir de reform paketini eleştirdi. AKP ve MHP’nin, yargı ile ilgili yaptığı tüm ‘reform’ hamlelerinin aslında yargıyı daha çok tahakküm altına almak için hayata geçirildiğini ifade eden Aydemir, “Yaptıkları hamleler, yargının demokratikleşmesine katkı sağlamıyor. Kendilerince yargının üzerindeki etkiyi daha da güçlendirmek istiyorlar. Daha önceki düzenlemelerde eksik bıraktıkları yerleri tamamlıyorlar. O yüzden paketler halinde düzenleme yapılıyor. AKP yargıyı, siyaseti dizayn etme aracı olarak kullanıyor” dedi.

"İnsan haklarına olumsuz bakan saraydan reform beklemek doğru olmaz"

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, İyi Parti Milletvekili Hasan Subaşı da Saray’a tepki gösterdi. Anayasa’da ve mevcut yasalarda hukuk reformuna ihtiyaç bırakmayacak çok sayıda düzenleme olduğunu fakat iktidarın bunları uygulamak yerine göz boyama amaçlı reform paketleri hazırladığını kaydeden İyi Partili Subaşı, şunları söyledi: “Yargı paketleri ile sağlanmak istenen insan hakları, bugünkü Anayasamızla zaten güvence altına alınmış. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm iktidarın ‘insan hakları’ kavramına karşı olması ve özgürlük alanlarının daraltılması, ülkeyi reform söylemlerine muhtaç etti. Bu muhtaçlığın bir sonucu olarak bir takım paketler geliyor, gidiyor. Oysa bunların hiçbirine gerek yok. Anayasamızı uygulasalar aslında yeni paket de açıklamayacaklar. Ülkemizdeki vatandaşların ve batının gözünü boyama hamlelerini bu nedenle hayata geçiriyorlar. İnsan haklarına olumsuz bir gözle bakan saraydan reform beklemek de doğru olmaz. Belli ki artık dünya kamuoyu ile barışmak istiyorlar. Bunu da bir araç olarak kullanıyorlar. Tüm bunları doğru okumak ve ona göre bir pozisyon almak gerekir. Boş vaatlerin arkasına takılacak değiliz.”