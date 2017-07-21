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Yaşam

Dördüncü kez alkollü yakalanan kişinin ehliyetine 2023'e kadar el kondu

Sürücünün daha önce de üç kez alkollü yakalandığı için el konulan ehliyetini 2028 yılına kadar alamayacağı bildirildi

21 Temmuz 2017 11:25

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü yine alkollü çıktı. Ehliyetine 2023'e kadar el kondu.

Çanakkale’de, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. 1.40 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne toplam 4 bin 830 lira para cezası kesilip, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Sürücünün daha önce de üç kez alkollü yakalandığı için el konulan ehliyetini 2028 yılına kadar alamayacağı bildirildi.

Geçen 17 Temmuz’da, sabaha karşı ‘155 Polis İmdat’ hattını arayanlar Atatürk Caddesi’nde seyir halindeki 17 GG 100 plakalı otomobilin sürücüsünün alkollü olduğunu, trafiği tehlikeye soktuğunu belirtip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, otomobili Troya Caddesi’nde durdurmak istedi. Ancak, otomobil sürücüsü, polisin ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis, otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 10 dakikalık bir kovalamaca sonucu Anadolu Hastanesi önünde kaldırıma çıkan otomobil, güçlükle durduruldu. Otomobil sürücüsü A.Ş., gözaltına alınıp, üst araması yapıldı. 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen A.Ş.’nin daha önce de 3 kez alkollü yakalandığı için ehliyetine 2023 yılına kadar el konulduğu belirtildi.

Polis, alkollü araç kullandığı için A.Ş.’nin ehliyetine 5 yıl daha el koyarken, A.Ş.’ye ‘dur’ ihtarına uymadığı ve sürücü belgesi olmadan araç kullandığı gerekçesiyle toplam 4 bin 830 lira da para cezası kesti. A.Ş., polisteki işlemlerinin ardınan serbest bırakıldı. 

 

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