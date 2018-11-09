Dördüncü kattan atlayarak hayatına son veren kadının eşine 'eziyet' suçundan 12,5 yıl hapis cezası

Erzurum’da, 6 yıl önce üzerine kuma getirildiği için 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden atladığı iddia edilen Netice Barçın’ın (28) ölümüyle ilgili ’eziyet’ suçundan eşi Kamil Barçın’a (35) verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından az bulundu. Bozma kararı üzerine yeniden yargılanan ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Barçın’ın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Olay, 3 Haziran 2012 tarihinde, merkez Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Netice Barçın, oturdukları apartmanın 4’üncü katından atlayarak, yaşamına son verdi. Kızının ölümünden damadı Kamil Barçın ve kuma olarak eve getirdiği Esengül N.’yi sorumlu tutan baba Necati Kayık, savcılığa başvurdu. Olayın ardından kuma Esengül N., memleketi Adana’ya gitti. Şikâyet üzerine 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Kamil Barçın, 25 Aralık 2014’teki karar duruşmasında ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat ederken, ’eziyet’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Esengül N., ’basit kasten yaralama’ suçundan beraat etti.

Yargıy kararı bozdu

Netice Barçın’ın ailesinin avukatı ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatının cezayı az bulup, kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi’nde incelendi. 8’inci Ceza Dairesi’nce Esengül N.’ye verilen ’beraat’ hükmü yerinde bulunup onanırken, Kamil Barçın’a verilen ceza ise az bulunarak, karar bozuldu. Kamil Barçın’ın, olay günü 1’er saat aralıklarla 2 kez eve gelip, eşini kontrol ettiğine değinilen bozma kararında şöyle denildi:



"Eve her geldiğinde Netice ile tartıştıkları, bir süre sonra Netice’nin evden çıktığının Esengül tarafından kendisine söylenmesi üzerine eve döndüğü sırada apartmanın merdiven boşluğunda Netice ve kızlarının birlikte aşağı indiklerini görüp Netice’yi içeriye götürdüğü ve ev içerisinde darp ettiği, bu şekilde eşini bir yere gitmek veya bir yerde kalmak özgürlüğünden yoksun bırakmak suretiyle yüklenen suçu işlediği, bahsi geçen eziyet suçu kapsamında değerlendirilemeyip ayrı bir suçu oluşturacağı anlaşıldığından, sanığın ayrıca ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçunu işlediği gözetilmeden yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatına karar verilmesi."

"Onur kırıcı olaya dayanamadı"

Sanığın ölen eşi ile evlilik birliği içindeki ortak konutlarına, gayrimeşru ilişki yaşadığı Esengül N.’yi getirip, birlikte yaşamaya zorladığına ve bu nedenle sık sık tartıştıklarına değinen Yargıtay tarafından ’eziyet’ suçunun alt sınırdan verilmesi eleştirildi. 8’inci Ceza Dairesi’nce "Netice’nin olay günü ve öncesinde sanık tarafından darp edilmesi, ailesi ile görüştürülmemesi, evden çıkmasına izin verilmemesi gibi nedenlerden dolayı gerek ailesi, gerekse yaşadığı çevre nezdinde küçük düşürülüp zor durumda bırakıldığı, yuvasının dağılmasını istemeyen ve yakınlarına bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren ölenin, bir süre düşürüldüğü bu onur kırıcı duruma tahammül ettiği, ancak maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal şiddete daha fazla dayanamayarak hayatına son verdiği olayda, sanığın vahamet arz eden fiili, meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığı da dikkate alınarak üst sınırdan veya üst sınıra yakın bir ceza tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması" denilerek, karar bozuldu.

Yeniden yargılandı

Bozma kararı üzerine 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında; Necati Kayık ve avukatlar hazır bulunurken, Kamil Barçın ise yer almadı. Duruşma hakimi Aydın Başar, sanık avukatı Süha Erdoğdu’ya müvekkilinin neden duruşmaya katılmadığını sordu. Erdoğdu, iki aile arasında sürekli tartışma yaşanması nedeniyle müvekkilinin duruşmaya katılmadığını söyledi. Baba Necati Kayık, damadına en ağır cezanın verilmesini isterken, avukatı Ferhat Emer de hükümle birlikte Kamil Barçın’ın tutuklanmasını talep etti.



"Yavaş yavaş ölüme götürülmüş"



Mahkemeye yazılı savunma gönderen Kamil Barçın ise suçlamaları kabul etmedi. Kararını açıklayan hâkim Aydın Başar, "Geride kalanlar için üzücü bir olay. Vicdani kanaatimiz, atılı suçu işlediğine dair. Kastan öldürme yok evet ancak kuma ile birlikte yaşamaya zorlanması bardağı taşıran son damla olmuş. Gencecik bir kadın yavaş yavaş ölüme götürülmüş ve intihar etmiş. Gerekçemizi kararımızda açıklayacağız" diye konuştu.



Hükümle birlikte tutuklama çıktı



Kamil Barçın, ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan önce 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Suçun eşe karşı işlenmesi nedeniyle ceza, 8 yıla çıkarıldı. ’İyi hal’ indimi uygulayan mahkeme heyeti, Barçın’ı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. ’Eziyet’ suçundan üst sınırdan olmak üzere 7 yıl hapis cezası alan Kamil Barçın’a, ’iyi hal’ indirimi ile 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Barçın hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



Hükmü açıklayan Aydın Başar, mağdur yakınlarına, "Madem adalete güvendiniz, taşkınlık yaşanmasın. Adaletin hükmü egemen oldu" dedi.

Hâkim: Necati amca, acınızı anlıyorum



Öte yandan önceki celse yargılamada damadının, kuma getirdiği kadın ile birlikte kızını öldürdüğünü ileri süren acılı baba Necati Kayık’ı Aydın Başar, "Necati amca, acınızı anlıyorum. Adalet için buraya geldiniz; sabredip, bekleyeceksiniz" diyerek, sakinleştirmeye çalışmıştı.