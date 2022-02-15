TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dördüncü çeyrek işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,0 puanlık artış ile yüzde 46,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 21,4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,0 puanlık artışla yüzde 33,7'ye geriledi. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık artışla yüzde 42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde yüzde 25,0 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 3 milyon 18 bin kişi olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik azaldı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan artarak yüzde 22,5 olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,5 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışma oranı yüzde 28,7'ye geriledi

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak yüzde 28,7'ye düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak yüzde 18,1 oldu.