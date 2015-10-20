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Spor

Dopingli atlet Nevin Yanıt: Antrenörümün cezasını çekiyorum

Spor Bakanlığı, doping testleri pozitif çıkan Aslı Çakır Alptekin ve Nevin Yanıt'a verilen ödülleri geri istemişti

20 Ekim 2015 16:50

Aslı Çakır Alptekin ile birlikte  doping aldıkları gerekçesiyle, ödüllerini iade edecek olmaları konuşulan milli atlet Nevin Yanıt, konu ile ilgili olarak “Herkese, her şeye kulağımı tıkamış durumdayım. Antrenörümün cezasını çekiyorum” dedi.

Posta’da yer alan habere göre; doping nedeniyle Aslı Çakır Alptekin, Nevin Yanıt, antrenörleri ve kulüpleri devletten aldıkları 2 Milyon 229 Bin 110 Lira tutarındaki para (Cumhuriyet Altını) ödüllerini iade edecekler.

Atlet Nevin Yanıt, doping nedeniyle para cezasının iade edilmesi haberleriyle ilgili konuşarak, martta cezasının biteceğini belirtti. Milli atlet, "Herkese, her şeye kulağımı tıkamış durumdayım. Sadece pistte yanıt vermek istiyorum. Kendi imkânlarımla çalışmalarımı sürdürüyorum. Hiçbir şey gerçekten umurumda değil. Mutluyum, huzurluyum. Herkes bir hikâye arıyor. İstediğini, düşündüğünü yazıyor, konuşuyor. Bizim de insan olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Sürekli hedefe konuyoruz ve insan olarak görülmüyoruz" dedi.

Katılacağı yarışlardan sonra daha detaylı açıklamalar yapacağını da vurgulayan Nevin Yanıt, şunları söyledi: "Devletin verdiği ödülleri istediği zaten bilinen bir konuydu. Haber bulamıyorlar, benim devlete ödeyeceğim rakamları çıkarıyorlar. Ayrıca benden henüz kimse tarafından istenen bir rakam yok."

 

“Hocamın cezasını çekiyorum”

 

Sporcu, "Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilim. Antrenörümün (Cüneyt Yüksel katıldığı son yarışlardaki hocası) cezasını çekiyorum. Allah'a havale ettim. Artık onunla görüşmüyorum ve görüşmek de istemiyorum. Tek istediğim bilip bilmeden yorum yapılmaması. Bunu yapanlar kendilerini bizim yerimize koysunlar."

"Cezamın bitmesinin ardından ilk olarak Dünya Salon Şampiyonası'na katılacağım. Çok zor günler geçirdim. Avrupa Şampiyonluğu'na giden yolda yaşadığım zorlukları tekrar çekiyorum. Ancak zoru başarmayı seviyorum. İyi koştuğumda da, kötü koştuğumda da hep bir şeyler aranıyor. Neyin ne olduğunu biliyorum. Ben tekrar koşmaya başlayayım, sonra çok şey de konuşacağım. Bundan sonra ne yapılır daha iyi biliyorum" dedi.

Spor Bakanlığı, doping testleri pozitif çıkan Aslı Çakır Alptekin ve Nevin Yanıt'a verilen ödülleri geri istemişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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