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Spor
Deutsche Welle

Dopingde şampiyon Rusya

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2014 yılını kapsayan "Dopingle Mücadele Kural İhlalleri Raporu"nu yayınladı. Rusya'nın en çok doping yapan ülke olduğu raporda Türkiye de ön sıralarda yer aldı.

28 Nisan 2016 14:42


Rapora göre Rusya, toplam 148 vakayla ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 123 dopingle mücadele kural ihlaliyle İtalya izledi. Üçüncü sırada ise 96 vakayla Hindistan yer aldı.

Belçika ve Fransa 91'er vakayla dördüncülüğü paylaştı. Listenin 5'inci sırasında ise 73 dopingle mücadele kural ihlaliyle Türkiye yer aldı. Türkiye'yi Avustralya (49), Çin (49), Brezilya (46) ve Güney Kore (43) izledi.

En çok atletizmde doping yapılıyor

Raporda dopingle mücadele kural ihlalinin en çok görüldüğü spor branşı toplam 248 vakayla atletizm oldu. Vücut geliştirme, 225 vakayla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise 168 dopingle mücadele kural ihlaliyle bisiklet sporu oldu. Bisikleti halter (143), futbol (80), güreş (56) ve yüzme (32) izledi.

Doping vakalarının sayısı geriliyor

Dopingle mücadele kural ihlallerinin toplamı 2013'e kıyasla geriledi. 2013 raporunda toplam 1953 vaka listelenmişti. 2014'te bu rakam 1693'e düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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