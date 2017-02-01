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Spor

Doping yaptığı tespit edilen Adem Kılıççı, 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi

Kılıççı, çeyrek finalde Japon boksöre mağlup olmuştu

01 Şubat 2017 16:47

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 75 kiloda Türkiye'yi temsil eden boksör Adem Kılıççı, numunesinde yasaklı madde tespit edilmesi sebebiyle müsabakadan geriye dönük olarak diskalifiye edildi.

Milli boksörün numunesinde yasaklı maddeye rastlandı. Eurosport'un haberine göre, yeni teknoloji ışığında tekrar incelenen numunesinde yasaklı turinabol maddesine rastlanan 30 yaşındaki sporcunun Londra'da elde ettiği çeyrek final derecesi böylece iptal edilmiş oldu.

Olimpiyat oyunlarında önce Türkmenistan'dan Nursahat Pazziyev'i, ardından Sırbistan'dan Aleksandar Denovak'ı mağlup eden Kılıççı, çeyrek finalde Japon boksör Ryota Murata'ya mağlup olmuştu.

Hakkında yürütülen doping soruşturması sebebiyle 2016 Rio Olimpiyatları'na da katılamayan Adem Kılıççı, son dönemde şov programı Survivor'a katılarak isminden söz ettirmişti.

 

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