Doping testleri pozitif çıkan tenisçi Sara Errani'yi 'annesinin makarnası' kurtardı

Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan (ITF) dün yapılan açıklamaya göre, İtalyan tenisçi Sara Errani'nin 16 Şubat'ta alınan numunesinde yasaklı madde olan 'letrozol'e rastlandığı belirtilmişti. 30 yaşındaki tenisçi, savunmasında maddeyi bilinçli almadığını, annesinin yıllardır kullanmakta olduğu bir kanser ilacının makarnanın içine düşmesiyle maddenin bünyesine girdiğini söyledi. ITF, bu savunma üzerine İtalyan rakete yalnızca 2 ay ceza verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; dünya sıralamasının eski 5 numarası İtalyan tenisçi Sara Errani’yi ağır doping cezasından “annesinin tortellini’sinin” kurtarması, akla tarihteki “kazayla doping” savunmalarını getirdi.

Uluslararası Tenis Federasyonu’ndan (ITF) dün yapılan açıklamada, dünya sıralamasında 98’inci sırada yer alan Sara Errani’nin 16 Şubat’ta alınan numunesinde yasaklı “letrozol” maddesine rastlandığı duyurulmuştu.

Bu nedenle, 3 Ağustos’tan itibaren 2 ay kortlardan men edilmesine karar verilen, çiftlerde dört grand slam turnuvasında da şampiyonluğu bulunan Errani’nin 16 Şubat’tan 7 Haziran’a kadar elde ettiği sonuçlar ve puanlar silinecek, ödüller de elinden alınacak.

30 yaşındaki tenisçi daha ağır bir cezadan, annesinin evinde yediği et suyunda tortellini makarnası (tortellini in brodo) sayesinde kurtuldu. Errani savunmasını, kanında tespit edilen yasaklı maddeyi bilerek almadığı, buna, 2005 yılından beri annesinin kullanmakta olduğu bir kanser ilacının makarnanın içine düşmesinin sebep olduğu üzerine kurdu.

Errani, Emiglia-Romagna bölgesinin baş şehri olan Bolonya kentinden ve buranın en ünlü lezzetlerinden biri de tortellini makarnası. Sporcunun annesini de dinleyen yetkililer, ikna olarak ünlü tenisçiye daha hafif bir ceza verdi.

Kararın gerekçesinde, yasaklı “letrozole” maddesinin, bir tenis oyuncusunun performansını artırabileceğine dair bir delilin bulunmamasına da yer verildi. Letrozole’nin, genellikle vücut geliştirme sporu yapanlar tarafından yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

"Dopinge sevgilimin vajinal kremi sebep oldu"

Öte yandan spor dünyası, “kazayla doping aldım” savunmalarına sık sık tanık oluyor.

Örneğin; İtalyan futbolcu Marco Boriello, 2006 Kasım’ında Milan-Roma arasında oynanan karşılaşmaya dopingli çıkmakla suçlanınca imdadına sevgilisi Belen Rodriguez yetişti.

Ünlü bir model olan Rodriguez, vajinasındaki bir enfeksiyondan dolayı bir krem kullandığını, cinsel ilişki sırasında bunun içinde bulunan yasaklı maddenin Boriello’ya bulaşmış olabileceğini söyledi.

Bu açıklama Boriello’yu kurtarmadı ve İtalya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi’nden 3 ay men cezası aldı.

İspanyol bisikletçi Alberto Contador da, Sara Errani gibi yediği yemekle savunmasını yapanlardan. 2010’daki bir yarışma sonrası idrarında ‘clenbuterol’ bulunan sporcu, dopingin, yediği kırmızı etten bulaştığını öne sürdü.

Contador, İspanya Bisiklet Federasyonu tarafından aklansa da, Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) bu kararı kabul etmedi.

Ünlü bisikletçi, Avrupa’da hayvancılıkta “clenbuterol” kullanımının yasak olduğu gerekçesi ile yalan makinesine girdi ve uzun süren soruşturmanın ardından suçlu bulundu, son iki şampiyonluğu da alındı ve 2 yıl men edildi.

"Rahibe teyzemin karamel

şekerleri dopinge neden oldu"

Portekizli futbolcu Fernando Cauto’nun testinde de, İtalya liginde oynadığı dönem yasaklı maddeye rastlandı. Soruşturmanın sonunda 10 ay men cezası verilen Cauto, yasaklı maddenin kullandığı şampuandan bulaştığını öne sürdü.

Hollandalı yıldız futbolcu Edgar Davids, Juventus’ta oynadığı dönemde idrarında bulunan yasaklı “nandrolon” maddesinin kullandığı şampuandan, yine dopingli çıkan Alman atlet Dieter Baumann ise diş macunundan bulaştığını söylemişti.

2002’deki testlerinde kokain izlerine rastlanan İtalyan bisikletçi Gilberto Simoni de bunun, Güney Amerika’dan rahibe teyzesinin getirdiği karamel şekerlerden bulaştığını iddia ederek kendisini savundu.

Öptüğü kadın dünyasını kararttı

Fransız tenisçi Richard Gasquet’in de idrar örneğinde az miktarda kokaine rastlandı ve süresiz olarak maçlardan men edildi.

Bir gece kulübünde öpüştüğü kadından kokain tozunun bulaştığını söyleyen ünlü tenisçi, uzun süren çabaların ardından bunu ispat etmeyi başarsa da dünya klasmanında 32’den 52’ye düştü ve bu olay yüzünden 6 ay kaybetti.