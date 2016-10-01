Doping testinde kokaine rastlanan Tyson Furry'nin ünvanları geri alınacak

28 Kasım 2015'te dünyaca ünlü Vladimir Klitschko'yu 12 raund sonunda üç hakemin ortak kararıyla yenerek dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Tyson Fury’nin doping testinde kokaine rastlandı. Ünlü bokserin tüm ünvanları elinden alındı.

Fury ile Klitschko'nun 29 Ekim'de İngiltere'nin Manchester kentinde rövanş maçı yapmaları gerekiyordu. Ancak Fury, geçtiğimiz 23 Eylül'de sakatlığını bahane ederek karşılaşmadan çekildiğini açıkladı.

Tyson Fury’nin doping testi sırasında çıkan kokainden dolayı böyle bir karar aldığı iddia edildi.

Britanyalı boksörün B numunesinden de pozitif sonuç alınması halinde bugüne kadar kazandığı 4 kemeri de kaybetme tehlikesi bulunuyor.

İki boksörün geçtiğimiz yıl Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapılan şampiyonluk maçı sonunda Klitschko, kaybeden taraf olmasına rağmen 18 milyon dolar almıştı. Fury ise 8 milyon dolar kazanmıştı.

Fury, Klitschko’nun 11 yıllık dünya şampiyonluğunu sona erdirerek önemli bir başarıya imza atmıştı

Tyson Fury, Ukraynalı rakibini yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) şampiyonluk kemerlerine sahip olmuştu.