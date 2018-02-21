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Spor

Doping skandalının nedeni 'Rus Angelina Jolie'nin güzelliğinin kıskanılması olabilir

"Tesadüf olduğunu düşünmüyorum"

21 Şubat 2018 17:10

Rusya Curling Federasyonu Başkanı Dmitriy Svişçev, bronz madalya alan curling sporcusu Aleksandr Kruşelnitskiy’nin adının karıştığı doping skandalının arkasında, sporcunun ‘Rus Angelina Jolie’ olarak bilinen eşi Anastasya Brizgalova’nın güzelliğinin kıskanılmasının yatıyor olabileceğini söyledi.

Rusya Olimpiyat Komitesi, dün Kruşelnitskiy’nin doping testinin pozitif çıktığını ve kanında meldonyum maddesine rastlandığını duyurdu. Açıklamada, sporcudan oyunlar öncesinde alınan kan örneklerinin negatif olduğu ve bilinçli veya sistematik kullanım olup olmadığının bilinmediği vurgulandı.

"Tesadüf olduğunu düşünmüyorum"

Konuyla ilgili Sovetskiy Sport gazetesine açıklama yapan Rusya Curling Federasyonu Başkanı Dmitriy Svişçev da skandalın arkasında Kruşelnitskiy’nin eşinin güzelliğinin kıskanılması olabileceğini belirtti. Svişçev “Oyunlar sırasında Anastasya Brizgalova dünyaca ün kazandı. Birçok ülkede onu destekleyenler arttı ve şimdi de doping skandalı çıktı. Ben bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Kruşelnitskiy ve eşi Brizgalova, çiftlerde Rusya’nın curling sporundaki ilk madalyasını alarak tarihe geçmişti.

Brizgalova, Holywood yıldızı Angelina Jolie’e benzerliğiyle sosyal medyada ‘Rus Angelina Jolie’ olarak anılmaya başlanmıştı.

(Sputnik)

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