T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Doping cezalarının süresi iki kat arttırılıyor

Uluslararası delegeler, steroid ya da kan güçlendirici ilaçların kullanılması gibi ciddi suçlar sözkonusu olduğunda en az bir Olimpiyat'tan men edilme cezası getirdi

16 Kasım 2013 22:03


Dünya Anti-Doping Kurumu, spor yarışmalarında dopinge karşı dört yıl otomatik yarışma yasağı getiren yeni bir dizi kuralı onayladı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen konferansta uluslararası delegeler, steroid ya da kan güçlendirici ilaçların kullanılması gibi ciddi suçlar sözkonusu olduğunda en az bir Olimpiyat'tan men edilme cezası getirdi.

Konferansı izleyen BBC muhabiri, 2015'in Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni ceza sistemine bütün ülkelerin uymasının beklendiğini söyledi.  Bazı üyeler, dopinge ömür boyu yarışlardan men edilme cezası öneriyordu fakat Anti-Doping Kurumu'nun görüş aldığı üst düzey bir yargıç bu yönde bir adımın mahkemelerde bozulabileceğini söyledi.

Yaklaşık 1000 delegenin katıldığı konferansta onaylanan yeni düzenlemeler, şu an yürürlükte olan men edilme süresini iki kat artırıyor.

Halihazırdaki dopingle mücadele sistemi, beş yıl önceki konferansta belirlenmişti. 2015'ten itibaren sporculardan alınan numunelerin saklanma süresi de sekiz yıldan on yıla çıkartılıyor.

Bu şekilde geçmişte alınmış olabilecek ama şu anki testlerde gözden kaçmış doping ilaçlarının teknoloji geliştikçe ileriki yıllarda saptanabilmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemeler, 2016 Rio Olimpiyatları'nda yürürlüğe girmiş olacak.

 

ETİKETLER

dopinguluslararası delegelermencezayeni düzenlemeler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24