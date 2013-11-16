Doping cezalarının süresi iki kat arttırılıyor



Dünya Anti-Doping Kurumu, spor yarışmalarında dopinge karşı dört yıl otomatik yarışma yasağı getiren yeni bir dizi kuralı onayladı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen konferansta uluslararası delegeler, steroid ya da kan güçlendirici ilaçların kullanılması gibi ciddi suçlar sözkonusu olduğunda en az bir Olimpiyat'tan men edilme cezası getirdi.

Konferansı izleyen BBC muhabiri, 2015'in Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni ceza sistemine bütün ülkelerin uymasının beklendiğini söyledi. Bazı üyeler, dopinge ömür boyu yarışlardan men edilme cezası öneriyordu fakat Anti-Doping Kurumu'nun görüş aldığı üst düzey bir yargıç bu yönde bir adımın mahkemelerde bozulabileceğini söyledi.

Yaklaşık 1000 delegenin katıldığı konferansta onaylanan yeni düzenlemeler, şu an yürürlükte olan men edilme süresini iki kat artırıyor.

Halihazırdaki dopingle mücadele sistemi, beş yıl önceki konferansta belirlenmişti. 2015'ten itibaren sporculardan alınan numunelerin saklanma süresi de sekiz yıldan on yıla çıkartılıyor.

Bu şekilde geçmişte alınmış olabilecek ama şu anki testlerde gözden kaçmış doping ilaçlarının teknoloji geliştikçe ileriki yıllarda saptanabilmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemeler, 2016 Rio Olimpiyatları'nda yürürlüğe girmiş olacak.