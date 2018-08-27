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Dönüşü kaçırıp geri giden otomobile başka otomobil çarptı: 8 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde sürücüsünün otoyol bağlantı yolunu kaçırıp, geri geri geldiği otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı

27 Ağustos 2018 13:05

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun Gerede ilçesinde sürücüsünün otoyol bağlantı yolunu kaçırıp, geri geri geldiği otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı. 
Kaza, dün gece saatlerinde Gerede ilçesi TEM yolu Karadeniz bağlantı yolu noktasında meydana geldi. Mesut Bolat, TEM yoluna bağlantı yolunu kaçırınca, yönetimindeki 34 TD 3620 plakalı otomobille geri geri gelmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen Ömer Bilici yönetimindeki 28 EC 496 otomobil, Bolat\'ın aracına çarptı. Kazada sürücülerden Mesut Bolat ile yanındaki Berna, İsacan, Büşra ve Aynur Bolat ve diğer araçtaki Pervin Bilici, Tahsin Yeşilçimen ve Belkiye Aslan yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 
Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı karayolunda, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. 

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