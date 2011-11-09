-Dönüş trafiği başladı ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Kurban Bayramının son gününde tatilciler dönüş yolculuğuna çıkarken Karayolları Genel Müdürlüğü de 3 ayrı noktadaki yol çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığını duyurarak sürücüleri uyardı. Bayram tatilinin son gününde sürücüleri uyaran Karayolları Genel Müdürlüğü, www.kgm.gov.tr adresindeki web sitesinde duyurduğu Yol Durumu Bülteni'yle çalışma olan noktaları duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne göre çalışma olan 14 noktanın bilgileri şöyle: ''Bursa-Karacabey yolunun 56-64.km.leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Kırıkkale yolunun 11.km.sindeki Lalahan Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım gidiş-geliş ve dönüşümlü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Gebze-İzmit yolunun 5-27.km.leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.'' Duyuruda, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması; zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için 'www.kgm.gov.tr' internet adresi ile (0312) 415 88 00 ve (0312) 425 47 12 numaralı telefonlara başvurulabilecek. Öte yandan bayram tatilinin son gününde TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde, TEM Otoyolu ile D-100 ve D-130 kara yollarının Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Ankara-İstanbul yönünde yoğunluk yaşanırken, İstanbul-Ankara istikametinde araçlar normal seyrediyor.