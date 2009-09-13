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Sağlık

Donmuş mu, taze mi?

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, donmuş sebzelerin, manavlarda ve marketlerde satılan taze sebzelerden daha besleyici olduğu belirlendi.

13 Eylül 2009 03:00

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, donmuş sebzelerin, manavlarda veya marketlerde satılan taze sebzelerden daha besleyici ve sağlık açısından insana daha yararlı olduğu belirlendi.

Sheffield Üniversitesi Besin Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, marketlerde veya manavlarda satılan sebzeler, piyasaya çıkmadan birçok kez el değiştiriyor. Nakliyat süresi de eklendiğinde, sebzelerin toplandıktan sonra satışa sunulması 2 haftayı buluyor. Ayrıca, buna rafta beklemesi veya son zamanlarda oldukça yaygın olarak kullanılan paketleme de eklenince, bu süre uzayabiliyor. Enstitüye göre, bunun aksine donmuş sebzeler, tarladan veya bahçeden toplandıktan hemen sonra donduruluyor. Böylece tazeliklerinden veya besleyiciliklerinden çok az kaybediyor.

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