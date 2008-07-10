T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Donmuş embriyon daha iyi

Dondurulmuş embriyonla dünyaya gelen bebeklerin, 'taze embriyon' bebeklerine oranla daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı.

10 Temmuz 2008 03:00

Danimarkalı araştırmacılar, dondurulmuş embriyonla dünyaya gelen bebeklerin, taze embriyonla doğan çocuklara oranla daha sağlıklı olduğunu söyledi.

KOPENHAG - Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, taze embriyon yerine donmuş embriyonlar kullanılması sonucu daha sağlıklı bebeklerin doğduğunu gösterdi.

Dondurulan ve bir kadın rahmine nakledilmeden önce eritilen embriyonlardan doğan çocuklar daha yüksek kiloya sahip oluyor ve Down sendromlu olmak, zekâ geriliği, bedensel engel gibi riskleri de düşüyor; ayrıca bu çocuklardan daha azı ikiz veya üçüz oluyor. Çoklu doğumlar anne ve bebek açısından komplikasyon riskini artırıyor.

200 GRAM DAHA AĞIR

Araştırma 1995-2006 yıllarında dondurulmuş embriyonlardan dünyaya gelen bin 200, taze embriyonlardan doğmuş 17 bin 857 çocukla yapıldı.

Dondurulmuş embriyonlardan doğan çocukların 200 gram daha ağır doğdukları görüldü. Uzmanlar bu farkı şöyle açıkladı: “Dondurulmuş embriyonun çoğu özel olarak seçiliyor, bu yüzden daha kaliteliler. Yüksek kaliteli embriyondan doğan çocuklar da daha sağlıklı oluyor. Taze embriyonlarsa rastgele seçildiğinden sorunlu doğumla karşılaşma olasılığı daha yüksek.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24