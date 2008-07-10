Donmuş embriyon daha iyi

Danimarkalı araştırmacılar, dondurulmuş embriyonla dünyaya gelen bebeklerin, taze embriyonla doğan çocuklara oranla daha sağlıklı olduğunu söyledi.



KOPENHAG - Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, taze embriyon yerine donmuş embriyonlar kullanılması sonucu daha sağlıklı bebeklerin doğduğunu gösterdi.



Dondurulan ve bir kadın rahmine nakledilmeden önce eritilen embriyonlardan doğan çocuklar daha yüksek kiloya sahip oluyor ve Down sendromlu olmak, zekâ geriliği, bedensel engel gibi riskleri de düşüyor; ayrıca bu çocuklardan daha azı ikiz veya üçüz oluyor. Çoklu doğumlar anne ve bebek açısından komplikasyon riskini artırıyor.



200 GRAM DAHA AĞIR



Araştırma 1995-2006 yıllarında dondurulmuş embriyonlardan dünyaya gelen bin 200, taze embriyonlardan doğmuş 17 bin 857 çocukla yapıldı.



Dondurulmuş embriyonlardan doğan çocukların 200 gram daha ağır doğdukları görüldü. Uzmanlar bu farkı şöyle açıkladı: “Dondurulmuş embriyonun çoğu özel olarak seçiliyor, bu yüzden daha kaliteliler. Yüksek kaliteli embriyondan doğan çocuklar da daha sağlıklı oluyor. Taze embriyonlarsa rastgele seçildiğinden sorunlu doğumla karşılaşma olasılığı daha yüksek.”