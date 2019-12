Donmuş embriyo ile kolay tüp bebek

Britanya’da yapılan bir klinik çalışma, sınırlı gebelik şansı nedeniyle önceden kullanışsız bulunan dondurulmuş embriyolarla sağlıklı bebek şansının yaklaşık yüzde 60 oranına yükseltilebildiğini gösterdi. Bu yolla hem maliyet hem de sağlık riskleri en aza iniyor.



Taraf’ta yayımlanan habere göre; Britanya’daki Oxford Fertility Unit (OFU) adlı sağlık araştırmaları merkezi, “tüp bebek” olarak anılan in-vitro fertilizasyonda önemli bir gelişmeye imza attı. Anne ile babadan alınan yumurta ve spermlerle laboratuvar koşullarında elde edilen embriyonun ana rahmine yerleştirildiği bu uygulamada, dondurulmuş embriyo, sağlıklı bir gebeliğe dönüşme şansı düşük olduğu için kullanılmamaktaydı. Ancak UFO’nun, başarı şansının yüzde 60’lara varabildiğini ortaya koyan klinik çalışmasının sonuçları, dünyanın her yöresindeki bebek isteyen çiftler için yeni bir umut oldu.



Geçen on yıllık süreçte dünyanın hemen her ülkesinde yaygınlaşan tüp bebek uygulamasında taze embriyo kullanılmaktaydı. Bu taze embriyoyu elde edebilmek için anne bedenine hormon yüklemesi yapılmakta, uzun bir bekleme süresinin ardından üretilen yumurtalar alınarak laboratuvar koşullarında embriyo üretilmekte ve üretilen embriyo rahme yerleştirilmekteydi. Bu uygulamayı zahmetli kılan ise, embriyonun başarılı bir gebelikle sonuçlanmaması halinde, hormon yüklemesi de dahil olmak üzere tüm işlemlerin baştan tekrarlanması gereği idi. Ancak OFU’nun John Radcliffe Hastanesi’ne başvuran 1290 çift ile gerçekleştirdiği uzun süreli klinik çalışma, bir kez hormon yüklemesi ile elde edilen embriyoların dondurulup daha sonra kullanıldığında yüzde 60 oranında gebelik şansı sunabildiğini gösterdi. Araştırmada görevli uzman hekim Dr. Tim Child, “İn-vitro fertilizasyonun en kötü tarafı eşlerin her gebelik için bir sürü ilaç, enjeksiyon ve benzeri tedavi süreçlerinden geçmesiydi ki bu yüksek maliyetli olmanın yanı sıra sağlık açısından risk içeriyordu” dedi.



Dondurulmuş embriyo kullanımının maliyeti neredeyse üçte bir oranına düşürdüğünü ifade eden Dr. Child şöyle konuştu: “Embriyo dondurma maliyeti yaklaşık 600 sterlin, dondurulmuş embriyonun kullanılması ise 600 sterlin. Oysa taze embriyo uygulamasında her seferinde 4 bin sterlin gibi bir maliyet söz konusu. Ayrıca standart uygulama, yumurta üretimi için dört haftalık bir ilaç tedavisini gerektiriyor. Yaptığımız, bu tedaviyi bir kez uygulayıp embriyolar ürettikten sonra, bunları dondurarak yeniden kullanmak. Bizimki yeni bir teknoloji değil. Ancak üzerinde yıllardır çalışmakta olduğumuz şey, bu dondurulmuş yumurtalarla gebelik şansını yüzde 60’a varan oranlarda arttırmak oldu.”



UFO yetkilileri, yapılan bu uzun süreli klinik araştırmanın sonuçlarını ve embriyoların ideal dondurulma, muhafaza ve uygulama yöntemlerine ilişkin tespitlerini bu hafta içinde gerçekleştirilecek olan British Fertility Society Konferansı’nda dünya hekimleri ile paylaşacaklarını söyledi.