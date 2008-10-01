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Yaşam

Dönme dolap işkencesi

Kasımpaşa'da çoğu çocuk onlarca kişi arıza nedeniyle durdurulamayan dönme dolapta 25 dakika mahsur kaldı.

01 Ekim 2008 03:00

Kasımpaşa'da arızalanan dönme dolap her dakika daha hızlı dönmeye başladı.

Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevkedildi.

Çığlıkların yükseldiği lunaparkta dönme dolapa müdahale yaklaşık 25 dakika sonra gelebildi ve dönme dolap durduruldu.

Çocuklar ve gençler yardıma gelenler tarafından vagonlardan indirildi.

İtfaiye ekipleri de şok geçirenleri vagonlardan indirdi. Bu kişilerden bazıları ambulansla hastaneye götürüldü.

Dönme dolabın hızlanarak dönmesine neden olan arızanın motorun yağ pompasında ortaya çıktığı öğrenildi.

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