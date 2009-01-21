Donmalara karşı bilinçli müdahale uyarısı

Sokakta kalanlar riskte

Ayoğlu, yaptığı açıklamada, soğuktan kaynaklanan ciddi yaralanmalarda donmuş kısımların ovuşturulmaması ve soğuk ya da sıcak malzeme kullanarak müdahale yapılmaması gerektiğini söyledi.Vücut ısısının kimyasalların etkili çalışabilmesi için çok iyi korunması gerektiğine dikkati çeken Ayoğlu, şunları kaydetti:"Çevre ısısı kışın düşük olduğundan kaybolan vücut ısısını düzenleyen mekanizmalar yetersiz kaldığında donma ortaya çıkar. Çevre ısısının düşük olduğu kış aylarında, vücudunun tamamının donduğu belirlenenler, kesinlikle battaniyeye sarılmamalı, donmuş kısımlar ovuşturulmamalıdır. Vücudun donmuş kısımlarındaki buz kristalleri yanlış müdahaleler sonucu önemli yaralanmalara yol açabilir. Bu kişiler kurulanmaya da çalışılmamalı. Hasta soğuktan uzaklaştırılarak ilk olarak donan kısımların nefesle, üfleyerek ısıtılmaya çalışmasında yarar vardır. Vakit geçirilmeden hastanın hastaneye yetiştirilmesi zorunludur."Yrd. Doç. Dr. Ayoğlu, kışın sokakta kalan ya da evlerini çeşitli nedenlerden dolayı ısıtamayanlar için donma tehlikesinin daha fazla olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Soğuktan oluşan yaralanmaların çoğu vücudun açıkta kalan yerlerinde görülmektedir. Vücudun tamamında olabileceği gibi el, ayak, burun ve kulakta da donma gerçekleşebilir. Hava sıcaklıklarının düştüğü günlerde vücudun el, ayak gibi uç kısımlarının donmaya karşı korunmasına yönelik sıcak tutucu çorap ve ayakkabı giyilmesi önem taşıyor. Özellikle parmakların hareket etmesini güçleştiren dar ayakkabıların yanı sıra kat kat giyilmiş kalın çoraplar da kan dolaşımını engellediğinden donma olayları ayaklarda çok sık görülmektedir. Vücut ısısının çok iyi koruması açısından mevsime uygun giyinilmesi gerekir. Yaşanılan ev ve iş yerlerinin sıcaklığının 21 santigrat derece tutulması da yararlıdır."