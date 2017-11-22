Donmak üzereyken kurtarılan sokak kedisi 'Duman', kedi evi projesine ilham kaynağı oldu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'da geçen kış mevsimi sırasında donmak üzereyken bir markete alınarak burada bakılmaya başlanan \'Duman\' adı verilen sokak kedisi, 38 kedi evine ilham kaynağı oldu. Mağaza müdürü Ahmet Alpdoğan, \"Mağazamızın olduğu bölgelerde evler yapıp dağıtmayı düşündük. Bunların profesyonel biçimde dağıtımını istedik. İlk etapta 18, daha sonra 20 kedi evi daha yapıp dağıtımını sağladık\" dedi.

Bir gıda marketi zincirinin Beylikdüzü\'ndeki şubesinin kapısı önünde geçtiğimiz kış donmak üzereyken bulunan sokak kedisi görevliler tarafından içeri alınmıştı. Oldukça zayıf ve ölmek üzere olduğu belirtilen kedi burada beslenmiş, veterinere götürülerek tedavi ettirilmişti. Mağaza müdürü Ahmet Alpdoğan, \'Duman\' adını verdikleri bu kediyi sokağa bırakma yerine beslemeye karar verdiklerini, Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nden istedikleri kedi evinin gönderildiğini söyledi.

Alpdoğan, \"Duman, belki de uzun süre dışarıda kalmasının etkisiyle buna girmek istemedi. İşbirliği yaptığımız bir firma kartondan yapılan kedi evini verdi. Kasaya yakın yerde bıraktık. Mağazadaki bu evinde yaşıyor. Hijyen ortamı düşünülebilir. Kasa dışına çıkmaz. Tuvaleti olduğunda dışarı çıkar. Mama, suyunu belirli alanda alır. Şu anda 2-3 yaşında\" dedi. Ahmet Alpdoğan, Duman\'ın markette beslenmesine ilişkin hiçbir olumsuz tepki almadıklarını aksine, \"Bu kedilerden alabiliriz\" diyenler olduğunu belirtirken, bu sokak kedisinin kendileri için bir proje bakımından \'ilham kaynağı\' olduğunu söyledi.

Ahmet Alpdoğan, şöyle devam etti:

\"Bizim ilham kaynağımız Duman oldu. Artık onun farklı misyonu var. Yakınımızdaki 2 okuldan çocuklar geliyor, onu seviyor. İki müşterimiz, tablete bağımlı çocuklarını Duman\'ı sevme bahanesi ile buraya getiriyor. Duman\'ın dışındaki sokak hayvanları için ne yapabileceğimizi düşündük. Mağazamızın olduğu bölgelerde evler yapıp dağıtmayı düşündük. Maalesef dışarıda kediseverlerin yanı sıra onlara şiddet uygulayanlar da var. Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel ile bağlantı kurduk. Bunların profesyonel biçimde dağıtımını istedik. İlk etapta 18, daha sonra 20 kedi evi daha yapıp dağıtımını sağladık. Yine durmayacağız.\"



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