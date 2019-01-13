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Donmak üzere olan yavru köpeklere polis sahip çıktı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, soğuktan donmak üzere olan 5 köpek yavrusuna polisler sahip çıktı

13 Ocak 2019 16:24

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, soğuktan donmak üzere olan 5 köpek yavrusuna polisler sahip çıktı.
Çelikhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kavga ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi\'ne gitti. Herhangi bir kavgaya rastlamayan polisler, bu sırada boş arazide soğuktan donmak üzere olan 5 köpek yavrusuyla karşılaştı. Polisler, çevreden buldukları bir kutuya koyduğu yavru köpekleri, Emniyet Amirliği binasına getirdi. Polisler, kazan dairesine indirdikleri ve ısınmasını sağladıkları köpekleri, daha sonra içerisinde süt olan biberonla besledi.
Duyarlı polislerin donmaktan kurtardığı köpeklerin Adıyaman Belediyesi hayvan barınağına teslim edileceği belirtildi.

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