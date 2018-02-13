Donmak üzere olan 4 kişi son anda kurtarıldı

MUŞ, (DHA)- MUŞ kent merkezinden köylerine gitmek için yola çıkan 4 kişi, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Donmak üzere olan 3\'ü çocuk 4 kişiyi, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri kurtardı.

Muş kent merkezine gelen 2\'si kardeş, 2\'si amca çocuğu Ercan Özkan, Şafi Özkan, Bekir Karcan ve Umut Karcan, 26 kilometre uzaklıktaki Üçevler köyüne dönmek üzere yürüyerek yola çıktı. Yaklaşık 18 kilometre giden, 3\'ünün yaşları 13 ile 16 arasında değişen, diğeri de 25 yaşında olan 4 kişi, Çavuştepe mevkiinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Buldukları bir kar kütlesinin dibine sinen gençler, cep telefonu ile jandarmayı arayarak yardım istedi.

Jandarmanın haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy yolunun kardan dolayı ulaşıma kapalı olması nedeniyle AFAD\'a ait paletli araç ve kar motoruyla giden ekipler, bir kar kütlesinin dibine sinen 4 kişiye son anda yetişti. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan 4 kişi, Muş Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Kurtarma çalışmasıyla ilgili açıklama yapan AFAD Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Müdürü Maşallah Yıldız, \"İl merkezinden Üçevler köyüne gitmek isteyen 4 vatandaşımız Çavuştepe mevkiinde kar ve tipiden dolayı yönlerini kaybetmiş. Kar motoruyla birlikte vatandaşlarımıza ulaştık ve şu anda il merkezine dönüyoruz\" dedi.



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