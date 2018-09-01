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Dünya

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko öldürüldü 

Sonat Kerem / Kiev, 1 Eylül (DHA) - Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Aleksandr Zaharçenko bombalı saldırı sonucu öldürüldü

01 Eylül 2018 13:59

Sonat Kerem / Kiev, 1 Eylül (DHA) - Ukrayna\'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Aleksandr Zaharçenko bombalı saldırı sonucu öldürüldü. 
Rus basını, Cuma günü saat 17:30 sıralarında Donetsk’in merkezindeki bir restoranda düzenlenen bombalı saldırıda Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko\'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. 
RBC ajansı, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) yetkililerinin Zaharçenko’nun öldüğünü doğruladığını bildirdi.
DNR milletvekili Vladislav Brig, patlamada DNR Gelirler ve Vergiler Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Aleksandr Tiofeyev\'in de yaralandığı bilgisini verdi. 

 

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