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Sağlık

Döner ‘gözaltı’nda

İngiltere'de satılan dönerle ilgili yapılan bir araştırma, kullanılan etin aşırı tuz ve yağ, bazen de domuz etini içerdiğini gösterdi.

27 Ocak 2009 02:00

İngiltere'de satılan dönerle ilgili yapılan bir araştırma, kullanılan etin aşırı tuz ve yağ, bazen de domuz etini içerdiğini gösterdi.

BBC'nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, resmi denetim kurumunun elemanları, besin değerlerini saptamak üzere 494 yerde satılan döner etini inceledi ve ortalama bir döner etinin, bir kadının günlük ihtiyacının yarısı olan yaklaşık bin kalori içerdiğini saptadı.

Araştırma sırasında, salata ve sosun hariç tutulduğu bir döner etinin, bir yetişkinin günlük tuz ihtiyacının yüzde 98'ini ve doymuş yağ oranının yüzde 148'ini karşıladığı görüldü.

İncelenen yerlerin 6'sında da müşterilerin uyarılmamasına karşın domuz etinin kullanıldığı, buralarda bir porsiyon döner etinin 1990'a kadar kalori içerebildiği belirlendi. Bu miktardaki kalori, bir kadının günlük kalori ihtiyacının yüzde 98'ine, doymuş yağ alımının yüzde 346'sına ve bir yetişkinin günlük tuz alımının yüzde 277'sine tekabül ediyor.

Ülkenin kuzey batı bölgelerinde satılan bir porsiyon dönerin 1101 kalori, İskoçya'da 1084 kalori, Galler'de 1055 kalori ve İngiltere'nin güneydoğusunda 1066 kalori içerdiği görüldü. En düşük kalorili döner, 843 kaloriyle Kuzey İrlanda'da satılıyor.

İngiltere'deki Gıda Standartları Dairesinin 2006 yılında yaptığı araştırma, ülkede yenen dönerlerin yüzde 18,5'inin kamu sağlığına "önemli", yüzde 0,8'inin de "yakın" tehdit oluşturduğunu ortaya koymuştu.

(AA)

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