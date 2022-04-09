Döner firması, toplumsal olaylara göndermeler yaptığı reklam filmini kaldırdı

Bir döner firmasının iktidara ve toplumsal meselelere göndermede bulunduğu reklam filmi, sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Bir döner firmasının yeni reklam filmi ‘Dertsiz Masa Örtüsü’ndeki mesajlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Reklam filminde hayat pahalılığından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Berat Albayrak döneminde uygulamaya konan ve büyük tepki çeken kalıcı yaz saati uygulamasına, Türkiye'den yurt dışına göçün artmasına, benzin fiyatlarına kadar birçok konuda mesajlar veriliyordu.

Twitter'da kısa sürede gündem olan ve yüz binlerce kişi tarafından izlenilen reklam filmi, firmanın sosyal medya hesabından kaldırıldı.

Reklamı seslendiren oyuncu Mehmet Ozan Dolunay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, reklamın "bazı kesimleri rahatsız ettiğini" belirterek, "Yayından kaldırmışlar reklamı. Çok şey yazılabilir bununla ilgili ama ben sadece ufak bir temennide bulunacağım. Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan, cesur, dürüst ve vicdanlı insanlarla karşılaştırsın" dedi.